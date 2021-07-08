Mandjeck de TAMAM!

Kocaelispor, 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Kamerun Milli Takımı futbolcularından Georges CostantMandjeck’e resmi imzayı attırdı.

BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun Mandjeck’e hoş geldin dedi ve şu ifadeleri kullandı: Mandjeck kardeşimize ilimize hoş geldin diyorum. Önemli kulüplerde görev almış ve başarılı olmuş, kendi ülkesinde 40 küsür kez milli olmuş bir isim. Birçok Süper Lig kulüplerinin tekliflerinin olmasına rağmen Kocaelispor’u tercih etmesi bizim için de onur verici.

OMOLO’DAN DAHA YÖNLÜ

Mandheck lige renk ve kalite katacaktır. Hocalarımız da biz de takip ettik. Omolo ile ilgili girişimlerimiz oldu. Onlar hala beklemeye devam ediyor. Diğer kulüplerden kendilerine teklifler vardı. Mandjeck’inOmolo’dan daha üst kalite ve yönlü bir oyuncu olduğunu, Kocaelispor’unMandjeck için daha isabetli karar olduğunu düşünüyorum.

UNUTULMAYACAKTIR

Mandjeck, istikrarlı bir kulüp olduğu için bizi tercih ettiğini belirtti. Tecrübesi bilgi ve becerisi ile takıma abilik yapacaktır. Bu camia Türkiye’nin en büyük taraftarına sahip. Bu kulüpte forma giymek herkese nasip olmuyor. Bu şehrin insanı da çok vefalıdır. Bu şehir kulübümüze hizmet edenleri unutmaz. İnanıyorum ki Mandheck de unutulmayacaklar arasına girecektir. Kulübümüze hayırlı olsun.

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Mandjeck: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Kocaelispor’un son transferi Mandjeck, Kocaelispor forması ile elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti ve şu şekilde konuştu: Burada olmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Açıkçası benim için de zor bir tercih olmadı. Kulüple ilgili olumlu geri dönüşler aldım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum.

MİLLİ TAKIMI DA İSTİYORUM

Kamerun milli takımı benim için önemli bir tercih. Bir an önce tekrar milli takıma kavuşmak istiyorum. Ondan önce ise hedefim Kocaelispor ile şampiyonluk yaşamak.Daha önce 2 yıl Türkiye’de oynadım. Çok iyi bir deneyimdi benim için. Dürüst olmak gerekirse ikinci lig hakkında bilgim pek yok. Ben kulübümüzün seviyesini bildiğim için geldim. Süper Lig’e çıkmak isteyen bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.