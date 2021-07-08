Batuhan Filiz tarih yazdı

Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün İzmitli milli yüzücü Batuhan Filiz, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı ve tarihi bir başarıya imza attı. 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu olan rekortmen yüzücünün kariyerinde çok sayıda şampiyonluk bulunuyor.
BAŞKAN ÇELİK: HAK ETTİ
Yıldızlar Yüzme Kulübü Başkanı Aykut Çelik, Batuhan’ın çok çalışkan bir sporcu olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Batuhan 6 yaşından beri kulübümüzde yüzüyor. 11 yıldır aynı çatı altındayız. Pes etmek nedir bilmeyen bir sporcu. Bu çalışkanlığı ve azmi başarıyı da beraberinde getiriyor. Batuhan aynı zamanda TOHM (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) sporcusu ve antrenmanlarını Ankara’da yaptı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.