08 Tem 2021 - 15:41- Gündem G: 08 Tem 2021 - 15:44

Gezinti Teknesi Belgesi verildi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bir işletmecinin başvurusu üzerine Gezinti Teknesi Belgesi (Tenezzüh) vererek ilimizde bir ilke imza attı.
Gezinti Teknesi Belgesi verildi mask
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Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız’ın Başkanlığında toplanan İl Deniz Turizmi Kurulu, Gezinti Teknesi Belgesi (Tenezzüh) için başvuruda bulunan Murat Sevik adlı vatandaşın başvurusunu değerlendirdi. Kandıra’nın Kefken ve Kerpe sahillerinde gezi turu düzenlemeyi planlayan işletmeci Murat Sevik’in bu başvurusu olumlu sonuçlanınca bir ilk yaşandı. İki denize kıyısı olan ilimizde ilk defa bir tekne gezinti (tenezzüh) teknesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirildi. İşletme sahibi Sevik’e belgesini, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Zeren takdim ederek başarılar diledi.

08 Tem 2021 - 15:41 - Gündem

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