Memur-Sen’den Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Memur-Sen İl Temsilciliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yönetimine destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Sağlık-Sen Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Ulaştırma Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Akkuş, Büro Memur-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, Birlik Haber Sen Şube Başkanı Tacettin Mazlum, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Altun, Memur-Sen Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy, Sağlık Sen Şube yönetimi ilçe temsilcisi ve hastane temsilcisi katıldı. Ziyarette İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Covid-19 ile mücadelelerinden dolayı Başhekim Dr. İlyas Sarı ve yönetimini tebrik ederek her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.