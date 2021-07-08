08 Tem 2021 - 15:43- Gündem G: 08 Tem 2021 - 15:44

Memur-Sen’den Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekim Dr. İlyas Sarı ve yönetimine destek ziyaretinde bulundu

Memur-Sen’den Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ziyaret mask

Memur-Sen İl Temsilciliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yönetimine destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Sağlık-Sen Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Ulaştırma Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Akkuş, Büro Memur-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, Birlik Haber Sen Şube Başkanı Tacettin Mazlum, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Altun, Memur-Sen Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy, Sağlık Sen Şube yönetimi ilçe temsilcisi ve hastane temsilcisi katıldı. Ziyarette İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Covid-19 ile mücadelelerinden dolayı Başhekim Dr. İlyas Sarı ve yönetimini tebrik ederek her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.
# sağlık, covid-19, Memur

08 Tem 2021 - 15:43 Kocaeli/ Gebze- Gündem

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