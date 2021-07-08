Memur-Sen İl Temsilciliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yönetimine destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Sağlık-Sen Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Ulaştırma Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Akkuş, Büro Memur-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, Birlik Haber Sen Şube Başkanı Tacettin Mazlum, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Altun, Memur-Sen Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy, Sağlık Sen Şube yönetimi ilçe temsilcisi ve hastane temsilcisi katıldı. Ziyarette İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Covid-19 ile mücadelelerinden dolayı Başhekim Dr. İlyas Sarı ve yönetimini tebrik ederek her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.
08 Tem 2021 - 15:43- Gündem Güncelleme: 08 Tem 2021 - 15:44
Memur-Sen’den Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ziyaret
Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekim Dr. İlyas Sarı ve yönetimine destek ziyaretinde bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.