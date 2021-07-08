Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün düzenlediği 7-12 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programı, kültürel miras hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 5-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli Müzesi’nde gerçekleşen eğitime katılan çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Genç nesillerin taşınır veya taşınmaz tüm kültürel miraslarına sahip çıkmaları için bu eğitimleri hazırladıklarını söyleyen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, "Eğitimler içerisinde, interaktif etkinlik ve atölyeler gerçekleşmektedir. Bu tür etkinlikler bu yaş grubu öğrenciler üzerinde geliştirici etkiler sağlamaktadır. Genç nesiller kültürel miraslarını tanıyan, bilen ve koruyan bireyler olarak yetişiyor" dedi.
08 Tem 2021 - 15:46- Gündem Güncelleme: 08 Tem 2021 - 15:47
Çocuklar müze kültürünü öğreniyor
Kocaeli Müze Müdürlüğü, çocukları kapsayan kültürel mirasın korunması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik müze eğitimleri projesini hayata geçirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.