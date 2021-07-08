Körfez’deki projeler masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliği ile ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı. Körfez Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile Genel Koordinatör Selahattin Kabadayıoğlu ve ilgili müdürler katıldı.

UYUMLU ÇALIŞMA

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden sosyal yaşam alanlarına kadar ilçede hayata geçirilen ve devam projelerin tek tek görüşüldüğü toplantıda, yeni yatırımlarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Şener Söğüt, “Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizle uyum içerisinde çalışarak daha nice güzel kalıcı eseri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

VATANDAŞA HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ulaşım noktasında Yarımca-İlimtepe yolunun tamamlandığını, Tütünçiftlik-İlimtepe yolunun da 1. Etabında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, “Bunların dışında Denizciler Caddesi olsun Çarşı Caddesi olsun Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte prestij cadde projelerimizi tek hayata geçiriyor, Körfezli hemşehrilerimize konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Altyapı noktasında da 2022 yılı sonuna kadar ilçenin altyapısının tamamının değişeceğini belirten Başkan Şener Söğüt, kentsel dönüşüm noktasında da Kabakoz bölgesinin geleceği ile ilgili gelinen son noktayı değerlendirdiklerini söyledi. Genel Sekreter Gündoğdu da ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek stratejik planlarda yer alan projeleri ve öncelikleri bir kez daha gözden geçirdiklerini ifade etti.