Sosyal yaşama katılan hastalar Alzheimer Yaşam Evinde çok mutlu

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kocaeli’de bir ilk olan Alzheimer Yaşam Evi’nde hastalar, zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik ve resim gibi sanatsal aktivite alanlarından yararlanarak hastalığın etkilerini azaltmak için uzmanlarla birlikte mücadele veriyor. Alzheimer hastaları sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve yaşlı bakım teknikeri ile birlikte alanında uzman kişilerden destek alıyor. 2 haftadır Alzheimer evinde vakit geçirerek hastalığın etkinlerini azaltmak adına mücadele eden Alzheimer hastaları ve aileleri hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



“NEDEN KOCAELİ’DE YOK DİYORDUK”

Alzheimer Yaşam Evi’nden ücretsiz destek alan Alzheimer hastası Fadime Karagöz’ün eşi Ahmet Karagöz, “Bekirdere’de oturuyorum. 3 çocuk babasıyım. Eşim Fadime Hanım Alzheimer hastası, bizlere de burayı tavsiye ettiler. Bu 2’nci haftamız, inşallah sizlerin ve doktorumuzun sayesinde bu hastalığı yeneceğiz. 1 senedir bu hastalıkla uğraşıyoruz. Bizler daha önce çok araştırma yaptık. İstanbul’da ve Manisa’da Alzheimer Yaşam Merkezleri vardı, biz de neden olmasın diyorduk. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, eline sağlık. Biz çalışanın yanındayız, dürüstün yanındayız” dedi.



EŞİT ŞARTLARDA HERKES YARARLANIYOR

Sürecin güzel geçtiğini aktaran Alzheimer hastası Fadime Karagöz’ün torunu Esra Karagöz, “Babaanneme 1 yıl önce Alzheimer teşhisi konuldu. Belki bugüne kadar olan süreçte kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak artık unutmaması ve hastalığının ilerlememesi için inşallah bu hizmet ona iyi gelecek. Sohbet etmesi, bildiklerini anlatması bizim için çok önemli. Biz çok memnunuz, en azından haftada iki gün onun için de bir değişiklik oluyor. Sadece babaannem için değil tüm hastalar için mutlu olduk. Herkesin imkânları aynı değil maalesef, maddiyat çok önemli. Eşit şartlarda herkesin kullanabileceği bir imkân oldu burası, çok memnunuz. Başkanımızı çok seviyoruz, iyi ki var, iyi ki böyle şeyler yapıyor.” dedi.



ÇOK MUTLU OLDUK

Alzheimer hastası Sadiye Karaca’nın kızı Emine Kılıç, “7 seneden beri bu hastalıkla mücadele veriyoruz. Çok mutlu olduk burayı duyduğumuzda. Annem de mutlu burada. İlgilenenlerden de çok memnunuz, teşekkür ediyoruz. Daha da ilerlemesini istiyoruz bu gibi çalışmaların, hatta hasta yakınlarına dahi böyle bir yer olması lazım. Ben daha önce Aydın ve İstanbul’da böyle bir merkez olduğunu duymuştum. Kocaeli’de de böyle bir yerin olduğunu bilmek bizi çok mutlu etti. Fatma Hanım’a da çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



ALLAH RAZI OLSUN

İki haftadır tedavi gören Alzheimer hastası Nevriye Korkmaz, “Arkadaşlarımızdan duyduk burayı. Çok memnunum. Buraya geldiğimde çok mutlu oldum, iyileşinceye kadar geleceğim hatta ondan sonra da geleceğim. Bugün komşularım bile ilerlememi anladılar. Çok güzel oldu. Bütün herkes için istiyorum burayı. Allah razı olsun getirenlerden, çok sevindim. Sadece kendim için değil diğer hastalar için de sevindim.” diyerek Alzheimer Yaşam Evi’nde oldukça mutlu olduğunu aktardı.



BAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUZ

İzmit Belediyesinin kurmuş olduğu Alzheimer Yaşam Evi’nde hemşirelik görevini üstelenen alanında uzman isim Emine Nuray Özkum, “Daha önce farklı yerlerde hemşirelik yaptım, ardından buraya başladım. Demans hastalarıyla daha önce çalışmalarım olmuştu. Hastalarımız bizlerden çok memnun. Hasta yakınları hep; ‘Kocaeli’de Alzheimer merkezi niye yok’ diye sorular soruyorlardı. Burayı faaliyete geçirenlere çok teşekkür ederiz. Bu çalışmalarımızı daha da ileri seviyelere taşıyacağız. Başkanımızı çok seviyoruz, buranın temelini attığı için çok teşekkür ederiz. Umarım 2’nci ve 3’üncü şubelerimizi de açarız.” dedi.