08 Tem 2021 - 16:28- Gündem G: 08 Tem 2021 - 16:30

Kamu işçisine zam teklifi belli oldu

Kamu işçilerinin zam teklifi belli oldu. Hükümetten brüt 3577 TL-3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3750 TL- 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif edildi.
Kamu işçisine zam teklifi belli oldu mask

Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi. Zam teklifinde ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı önerildi.

700 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Bu yıl ortak teklif veren Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam talep etmişti. Teklif 700 bin kamu işçisini kapsıyor. Önceki yıllarda imzalanan sözleşme 150-200 bin işçiyi kapsıyordu. Ancak taşerondan kadroya geçenlerle birlikte sözleşme kapsamına alınan işçi sayısı 700 bine çıktı. Aileleriyle birlikte sözleşme yaklaşık 2.5-3 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.
# ücret

08 Tem 2021 - 16:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.948 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Matbaacılar Derneği’nde Şen güven tazeledi mask
Matbaacılar Derneği’nde Şen güven tazeledi
Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu mask
Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu
Sosyal yaşama katılan hastalar Alzheimer Yaşam Evinde çok mutlu mask
Sosyal yaşama katılan hastalar Alzheimer Yaşam Evinde çok mutlu
Körfez’deki projeler masaya yatırıldı mask
Körfez’deki projeler masaya yatırıldı
Çocuklar müze kültürünü öğreniyor mask
Çocuklar müze kültürünü öğreniyor
Memur-Sen’den Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ziyaret mask
Memur-Sen’den Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne ziyaret
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL