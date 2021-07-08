Kamu işçisine zam teklifi belli oldu

Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi. Zam teklifinde ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı önerildi.
700 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR
Bu yıl ortak teklif veren Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam talep etmişti. Teklif 700 bin kamu işçisini kapsıyor. Önceki yıllarda imzalanan sözleşme 150-200 bin işçiyi kapsıyordu. Ancak taşerondan kadroya geçenlerle birlikte sözleşme kapsamına alınan işçi sayısı 700 bine çıktı. Aileleriyle birlikte sözleşme yaklaşık 2.5-3 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.