Kamu işçisine zam teklifi belli oldu

Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi. Zam teklifinde ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı önerildi.

700 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Bu yıl ortak teklif veren Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam talep etmişti. Teklif 700 bin kamu işçisini kapsıyor. Önceki yıllarda imzalanan sözleşme 150-200 bin işçiyi kapsıyordu. Ancak taşerondan kadroya geçenlerle birlikte sözleşme kapsamına alınan işçi sayısı 700 bine çıktı. Aileleriyle birlikte sözleşme yaklaşık 2.5-3 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.