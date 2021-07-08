Matbaacılar Derneği’nde Şen güven tazeledi

Kocaeli Matbaacılar Derneği (KOMATDER) 5’inci Olağan Genel Kurulu’nu Babıali Basımevi tesislerinde yaptı. Kongrenin Divan Başkanlığını Kasım Saraç üstlendi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Akif Şen, üyelerin oylarını alarak güven tazeledi.
YÖNETİM KURULU
Mehmet Akif ŞEN
Ufuk ZENGİN
Bilal EŞİT
İsmet AÇIKGÖZ
İsmail TOK
Kasım SARAÇ
Mustafa GÜRKAN
Yaşar KOBAŞ.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.