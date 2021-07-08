08 Tem 2021 - 16:54- Gündem G: 08 Tem 2021 - 16:56

Matbaacılar Derneği’nde Şen güven tazeledi

Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin 5’inci olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Mehmet Akif Şen tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi
Matbaacılar Derneği’nde Şen güven tazeledi mask

Kocaeli Matbaacılar Derneği (KOMATDER) 5’inci Olağan Genel Kurulu’nu Babıali Basımevi tesislerinde yaptı. Kongrenin Divan Başkanlığını Kasım Saraç üstlendi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Akif Şen, üyelerin oylarını alarak güven tazeledi.

YÖNETİM KURULU

Mehmet Akif ŞEN 

Ufuk ZENGİN

Bilal EŞİT

İsmet AÇIKGÖZ

İsmail TOK

Kasım SARAÇ

Mustafa GÜRKAN

Yaşar KOBAŞ.

08 Tem 2021 - 16:54 - Gündem

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