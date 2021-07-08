Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu

İlçe halkına söz verdiği projeleri bir bir yerine getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geride kalan iki yıllık süreçte vaatlerinin % 66’lık kısmını tamamladı. Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarına devam eden Başkan Aygün, bir yandan da Ankara’da temaslar gerçekleştirerek Derince’de hayata geçecek olan projelerin bir an önce yapılması için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak AKP Genel Merkezi ve Gazi Meclis’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NA ZİYARET

Genel Merkez’de gerçekleştirdiği temaslarda AK Parti Genel Başkan Vekili, önceki dönem Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile bir araya gelen Başkan Aygün, çeşitli istişarelerde bulundu. Başkan Aygün daha sonra ise AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti. Son derece verimli geçen görüşmede Aygün ve Şeker ile Bakan Karaismailoğlu Derince’de yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.