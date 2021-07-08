UlaşımPark'tan açıklama geldi: Otobüs şoförü açığa alındı

Bugün öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark'a ait Halk Otobüsünde otobüs şoförü vatandaşı darp etti. Yaşanan olayın ardından UlaşımPark AŞ konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Daha önce onlarca kez ‘hayata, insana ve canlıya’ dokunarak göğsümüzü kabartan toplu taşıma personelimiz kent halkının daha konforlu ve rahat ulaşım imkanı için yoğun bir tempo ile çalışmaktadır. Ancak çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi ne yazık ki üzüntü veren ve asla tasvip etmeyeceğimiz bir olaya sebebiyet vermiştir.
Bugün saat 13.20 sularında Gündoğdu bölgesinde bir sürücümüzün karıştığı hadiseyi üzüntü ile tespit ettik. Asla kabul etmeyeceğimiz ve göğsümüzü çok defa kabartan sürücü arkadaşlarımızı da zan altında bırakan bu davranış için sürücü hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ise olaya karışan sürücü soruşturma tamamlanıncaya değin görevden el çektirilmiştir. Bu kapsamda başlatılan soruşturma en kısa sürede sonuçlandırılacak ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Ulaşımpark AŞ olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da insana ve canlıya değer veren anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Yaşanılan bu talihsiz olaydan ötürü tüm Kocaeli halkından ve yolcularımızdan özür dileriz."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.