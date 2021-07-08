Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Adapazarı yönüne doğru seyir halinde olan 34 BNE 358 plakalı kamyonet sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kamyonetin içerisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
08 Tem 2021 - 21:40- Asayiş Güncelleme: 08 Tem 2021 - 21:41
Köpeğe çarpmamak isterken kamyoneti devirdi
Kandıra'da seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aracını devirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.