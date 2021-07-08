08 Tem 2021 - 21:42- Asayiş G: 08 Tem 2021 - 21:43

TEM’de şehirlerarası otobüs tıra çarptı: 4 yaralı

İzmit TEM Otoyolu’nda şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan otobüs şoförü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
TEM’de şehirlerarası otobüs tıra çarptı: 4 yaralı mask

Kaza, İzmit TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 S 4627 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ve otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise kaza alanında güvenlik önlemi aldı.
# sağlık, kaza, itfaiye

08 Tem 2021 - 21:42 İHA Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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