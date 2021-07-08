Kaza, İzmit TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 S 4627 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ve otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise kaza alanında güvenlik önlemi aldı.
08 Tem 2021 - 21:42- Asayiş Güncelleme: 08 Tem 2021 - 21:43
TEM’de şehirlerarası otobüs tıra çarptı: 4 yaralı
İzmit TEM Otoyolu’nda şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan otobüs şoförü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.