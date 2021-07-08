08 Tem 2021 - 21:45- Gündem G: 08 Tem 2021 - 21:47

Hürriyet, BELTUR AŞ’yi ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yerel üreticiye destek verecek çalışmalar hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akın ile bir araya geldi

Hürriyet, BELTUR AŞ’yi ziyaret etti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetim ekibiyle birlikte İstanbul’a giderek çeşitli temaslarda bulundu. Hürriyet, temasları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akını ziyaret etti. Hürriyet’e SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Üyesi Çetin Sarıca, SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer ve SARBAŞ Personeli Özbay Arıt eşlik etti.


İZMİTLİ ÜRETİCİ İÇİN YENİ HAMLE

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette,  İzmit Belediyesi iştiraklerinden SARBAŞ’ın hizmet sektöründe kaliteli ve ucuz hizmet vermesi için ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Başkan Hürriyet, İzmitli üreticilere destek amaçlı olarak BELTUR ile işbirliği konusunu da gündeme getirirken, bu konuda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Ziyaret ve bilgi alışverişinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel Müdür Akın, Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

08 Tem 2021 - 21:45 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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