08 Tem 2021 - 21:52- Gündem G: 08 Tem 2021 - 21:53

Kombine fiyatları 250-3.000 lira arası düşünülüyor

Kocaelispor taraftarının merakla bekledi kombine kart fiyatları ilgili ilk açıklamayı Başkan Engin Koyun yaptı. Yeşil siyahlı kulübün son transferi M...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kombine fiyatları 250-3.000 lira arası düşünülüyor mask

Kocaelispor taraftarının merakla bekledi kombine kart fiyatları ilgili ilk açıklamayı Başkan Engin Koyun yaptı. Yeşil siyahlı kulübün son transferi Mandjeck’in imza töreninde konu ile ilgili bilgi veren Başkan Engin Koyun şunları söyledi: Yeni sezon öncesi sıkça sorulan kombine kart fiyatları ilgili yönetici arkadaşlarımızla görüşüyoruz.

MERKEZDE KEŞİF YAPTILAR

Kartlarımız en düşük 250, en yüksek 3.000 bin liradan satışa sunulacak. Bir sonraki toplantımızdan sonra net açıklamamızı sizlerle paylaşacağız” dedi. İmza töreni sonrasında Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu üyesi Ekrem Can ile birlikte passolig ve ürün satışı ile ilgili yer keşfi İzmit merkezde keşif yaptı.
# Kocaelispor

08 Tem 2021 - 21:52 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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