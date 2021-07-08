08 Tem 2021 - 21:57- Gündem G: 08 Tem 2021 - 22:01

Meteoroloji'den Kocaeli ve 25 il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'yi hafta başından beri etkisi altına alan yağışlar daha da kuvvetleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere 25 il için kuvvetli yarış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den Kocaeli ve 25 il için kuvvetli yağış uyarısı mask

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 kentimizde kuvvetli olması beklenen yağışların  sel ve su baskınına neden olabilir.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yapılan uyarıda, yağışların bu gece tekrar etkisini artırarak Bilecik, Bolu ve Bartın illeri ile Ankara'nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İŞTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN 25 İL

Meteoroloji'nin perşembe günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptığı iller şöyle sıralandı: İstanbul, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Sinop, Karabük, Bartın, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne.

# sel, Meteoroloji

08 Tem 2021 - 21:57 - Gündem

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