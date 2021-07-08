Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu’nda, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir otobüs durduruldu. Durdurulan otobüsteki şahısların kimlik kontrollerini yapan ekipler, araçtaki 11 kişinin ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Pakistan uyruklu oldukları belirlenen şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, otobüs şoförü H.E. hakkında ise ’göçmen kaçakçılığı suçu’ndan işlem yapıldı.
08 Tem 2021 - 22:16- Asayiş Güncelleme: 08 Tem 2021 - 22:21
TEM Otoyolunda durdurulan otobüste 11 göçmen yakalandı
Kocaeli TEM Otoyolunda polis ekiplerince durdurulan otobüsün içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.