Hyundai Assan’da USTAM Projesi konuşuldu  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayacak olan USTAM Kocaeli Projesi’nde eğitimlere başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odaları, Kocaeli Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansı dahil eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurların bir arada bulunduğu istihdam odaklı projede sektör ziyaretleri ve projenin tanıtım ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.

9 BİN İŞÇİ İŞVEREN İLE BİR ARAYA GETİRİLDİ

Bu kapsamda Hyundai Assan CEO’su Sangsu Kim ve beraberindeki heyetin, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN’ın makamında yaptıkları ziyaretlerinde görüşülen USTAM projesinin tüm detayları, işletmelerden gelen davet üzerine Hyundai Assan ve Yan Sanayi firmalarında görevli insan kaynakları uzmanlarına anlatıldı. Programda Büyükşehir İstihdam Ofisine başvuran 12.000 kişiden 9.000’inin işverenler ile bir araya getirildiği belirtildi.

USTAM’IN EĞİTİM ve İSTİHDAM MODELİ TANITILDI

Hyundai Assan ve Yan Sanayi firmalarında görevli insan kaynakları yöneticilerine USTAM Projesinin hayalinden fizibilitesine, tasarımından gerçekleşmesine kadar geçen tüm süreçler detaylı şekilde anlatıldı. Sunumun ardından soru cevap bölümünde ise insan kaynakları uzmanları tarafından yöneltilen sorularla USTAM’ın eğitim ve istihdam modeline dair tüm detaylar birlikte görüşüldü.

TÜRKİYE’YE MODEL İŞBİRLİĞİ

USTAM Kocaeli Projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İŞKUR, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası ve Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği yapılarak saha araştırması sonucu eleman bulmakta güçlük çekilen meslek alanlarında pilot eğitimlere başvuru alınmaya başlanmıştı.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACININ ÇÖZÜMÜ USTAM

Pandemi sebebiyle ertelenen yüz yüze eğitimlerin başlaması ile birlikte, sektörün nitelikli personel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik USTAM Kocaeli tercih edilmeye başlandı. İşletmeler www.ustamkocaeli.com sayfasından ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını bildirerek, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerinde aradıkları kriterlere uygun elemanların yetiştirilmesini sağlayabilecekler.

EĞİTİMLERE YOĞUN İLGİ

23 Haziranda eğitimlere başlayan USTAM Kocaeli Projesine yoğun ilgi artarak devam etmekte. Alanında uzman eğiticilerin geliştirdiği müfredatlarla nitelikli eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Pilot eğitimlere Kocaeli Üniversitesi’ndeki eğitmenler ile başlandı. USTAM Kocaeli Projesiyle “Ne iş olsa yaparım” değil “ben bu işin ustasıyım” diyen nitelikli elemanlar arasında olmak isteyen gençlerimiz www.ustamkocaeli.com adresinden başvurularını yapabilirler.