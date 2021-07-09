09 Tem 2021 - 12:40- Ekonomi G: 09 Tem 2021 - 12:41

 Zeytinoğlu: Yıllık cari açıkta gerileme devam ediyor

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi, yıllık cari açıkta iyileşmenin devam ettiğini belirtti

 Zeytinoğlu: Yıllık cari açıkta gerileme devam ediyor mask

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu yıl hizmet gelirlerinin toparlanıyor olmasından beklentileri yönünde yıllık cari açıkta iyileşmenin devam ettiğini belirtti. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında cari denge 3 milyar 81 milyon dolar açık verdi. Yıllık açık 31 milyar 858 milyon dolara geriledi. Bir önceki aya göre yıllık cari açıkta 919 milyon dolarlık bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle açık veren hizmet gelirlerinin bu yıl pozitif gerçekleşmesinden yıllık cari açıktaki bu iyileşmeyi bekliyorduk. Geçen yılın mayıs ayında hizmetler dengesi kaleminde 170 milyon dolar açık verilmişti. Bu yılın aynı döneminde hizmet gelirlerinin katkısının 939 milyon dolar olduğunu görüyoruz” dedi.

İHRACAT OLUMLU YANSIYACAK

Önümüzdeki döneme ilişkin de konuşan Zeytinoğlu, aşılamayla birlikte turizm gelirlerinde artış beklediklerini söyleyerek, “Haziran ayında da, turizm gelirleri ve hizmetler dengesi kaleminin katkısının artacak olmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini bekliyoruz. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracatın da cari açığa olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu, mayıs ayı finans hesabında, doğrudan yatırımlarda 304 milyon dolar, portföy yatırımlarında 836 milyon dolar net giriş, resmi rezervlerde de 1.3 milyar dolar artış olduğunu da kaydetti.

# Sanayi
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09 Tem 2021 - 12:40 - Ekonomi

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