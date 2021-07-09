İzmit Belediyesi, çocuk istismarına karşı  UCİM ile bir araya geldi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların korunma, eğitim ve gelişim desteğinin yanı sıra toplumsal yaşama katılım haklarının sağlanması konusunda işbirliklerine devam ediyor. Çocuk odaklı çalışmalarına yenilerini ekleyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, UCİM Kocaeli İl Temsilciliği’ni İzmit Belediyesinde ağırladı.



İŞ BİRLİĞİ PLANLANDI

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ve sosyolog Burcu Öztürk ile UCİM İl Temsilcisi Av. Pınar Eren, gençlik koordinatörü İrem Yelken ve koordinatör Buket Demirkol’un yer aldığı toplantıda çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantıda İzmit Belediyesi ile UCİM arasında çocuk istismarı ve ihlalinin önlenmesi, çocuk hakları ve eğitimleri konusunda iş birliği yapılması planlandı.