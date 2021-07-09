İzmit Belediyesinin Kurban Pazarı  ring seferleri bugün başladı

20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İzmit Belediyesinin Alikahya Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Modern Hayvan Pazarı’nda satıcılar vatandaşlarla el sıkışmaya başladı. Yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanların görücüye çıktığı Modern Hayvan Pazarı’na vatandaşların kolay ulaşımı da İzmit Belediyesi tarafından düşünüldü.

İKİ SAATTE BİR SERVİS VAR

İzmit Belediyesi vatandaşların Modern Hayvan Pazarı’na rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ring hizmeti başlattı. Bugün (9 Temmuz 2021 Cuma) saat 12.00’de ilk servisini yapan ücretsiz ring araçları bayram sonuna kadar her gün saat 12.00 ile 19.30 saatleri arasında halkın hizmetinde olacak. Servisler her iki saatte bir Milli İrade Meydanı Yanyol’dan kalkacak.

İKİ SAATTE BİR DE DÖNECEK

İzmit Belediyesinin kurban pazarına giden ring servisleri; Milli İrade Meydanı Yanyol, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Kandıra Sapağı, E-5 Karayolu, Kandıra Yolu, Solaklar Sapağı ve Modern Hayvan Pazarı güzergahını takip ediyor. Her iki saatte bir Milli İrade Meydanı’ndan hareket edecek olan ring servisleri aynı sıklıkla da kurban pazarından İzmit’e doğru dönüşe geçecek.



GÜZERGAH VE SAATLER:

İZMİT KALKIŞ:

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.30

KURBAN PAZARI KALKIŞ:

13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.30