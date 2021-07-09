Peker’in bahsetti silahlar Karaosmanoğlu’ndakiler mi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile iktidarı hedef almaya devam ediyor. Pazar günleri yayınladığı videolar ile milyonlarca izlene Peker, video yayınlamayı durdurdu. Güvenlik gerekçesi ile video yayınlayamadığını iddia eden Peker, iddialarına Twitter’dan devam ediyor.

AKP’Lİ GENÇLERE SİLAH VERİLDİ İDDİASI

Suç örgütü lideri dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımlar ile bir kez daha gündem oldu. Peker, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin hemen sonrasında bir kasa kalaşnikof marka silahın, Esenyurt AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ile İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay tarafından kullanılan bir araca yüklendiğini; İstanbul Balat’ta, AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan’a tahsisli ve Yardımcısı Osman Tomakin tarafından kullanılan bir araca yüklendiğini ifade etti. Teslim edilen silahların devlet envanterinde kayıtlı olmadığını belirten Peker, teslimatta yer alan İçişleri personelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sevdiği bir isim olduğu ayrıntısını da verdi.

“BİR KASA KALAŞNİKOF”

Konu ile ilgili uzun bir Paylaşım yaparak bazı iddialarda bulunan Kaçak Suç Örgütü Lideri Sedat Peker Paylaşımında şu iddialarda bulundu; “15 Temmuz’un hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken ağustosun ilk haftasında Ekrem Gökçeker’den alınan, Özyurtlar’ın bünyesinde olan Renault beyaz Fluence marka arabayla, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nın arkasında karanlık bir sokakta (DAP hotelin arka tarafında) arabaya koyulan bir kasa kalaşnikof silah İstanbul Balat’a gitti. Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Ayhan’ın yardımcısı olan Osman Tomakin’e teslim edildi (Osman Tomakin siyah Passat araçla silahları teslim almaya geldi).

“AKP İSTANBUL İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI”

Bu araç Ak Parti gençlik kolları il başkanına tahsisli bir araçtı, herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda Ak Parti İstanbul gençlik kolları başkanıdır. Silahların olduğu kasa Esenyurt’tan gece 23:30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt Ak Parti gençlik kolları başkanı Abdülsebur Soğanlı ve de 15 Temmuz Gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye Gazi olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim. Kendisi sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir.

“ENVANTERE KAYITLI DEĞİL”

Silahlar Balat’ta Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi’nin hizasındaki boş bir ara sokakta, gece 01:00 civarında siyah Passat’a yüklendi. O zamanki gençlik kolları başkanı Taha Ayhan şu anda İslam işbirliği teşkilatları gençlik kolları başkanlığını yapmaktadır. Süslü Süleyman, bu giden silahlar özel harp envanterine kayıtlı değiller. Devletin herhangi resmi bir birimine de kayıtlı değiller.

“KALAŞNİKOFLU SİVİLLER”

Sen o tarihlerde Sosyal Çalışma ve Güvenlik Bakanlığındaydın. 15 Temmuz’da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde kalaşnikof marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil. Senin Cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz? Öyle ya, bu silahları gerektiğinde dağıtma görevi Özel Harp Dairesi’ne ait. İnsanların milli ve dini duygularını tahrik edip iç savaş çıkarma amacının en büyük parçası,15 Temmuz sonrasında da el altından birçok yapıya dağıttırdığın bu silahlardır” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU HATIRLANDI

Peker’in AKP’li gençlerin silahlandırılması ile ilgili iddiaları AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu’nun paylaşımını akıllara getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu’nun da oğlu olan AKP’li İsmail Karaosmanoğlu geçtiğimiz yıl mayıs ayında silahla poz vererek yaptığı paylaşımda bir mangaya yetecek kadar silah ve mühimmatının olduğunu söyleyerek, gözdağı vermişti.

“BENİM GİBİ YÜZBİNLER VAR”

30 Nisan tarihli paylaşımda Karaosmanoğlu, “15 Temmuz'daki hain kalkışmaya kadar hobi amaçlı birkaç çakım vardı sadece. Şimdi, bir mangayı donatacak kadar silah ve mühimmatım var. Benim gibi de yüz binler var. Bir daha ‘başka şekilde' iktidar değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantezi var haberiniz olsun” ifadelerini kullanmıştı.

“15 TEMMUZ'DA HAZIRLIKSIZDIK”

Gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşımda bulunan Karaosmanoğlu bu defa da kendisini eleştirenlere küfür etmişti. Karaosmanoğlu ikinci paylaşımında, “Bunlara tek kelime etmeyen çapulcular ‘silahlandık' dedim diye bana saldırıyor. Milli iradeye karşı en ufak bir anti demokratik girişim yapmaya kalkarsanız Allah'ın izniyle sizi ananızdan doğdunuz güne pişman ederiz. Hep barıştan ve huzur yana olduk diye bizi uysal koyun zannedenlere neyin ne olduğunu görürler. Unutmayın, 15 Temmuz'da hazırlıksızdık” demişti.