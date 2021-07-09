Balkan Evi Projesi’nde son karar derneklerin olacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, farklı kültürlerin yaşatılması adına göçmen dernekleriyle sık sık bir araya geliyor. Kentte herkesin fikrini önemseyen ve projelerine vatandaşla birlikte karar veren Hürriyet’in öncülüğü ile Balkan Evi Projesi için Etüt Proje Müdürlüğü tarafından 2 ayrı proje görseli çizildi. İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, göçmen dernek başkanları ile bir araya gelerek projelerle ilgili teknik detayları paylaştı.
PROJE SUNUMU YAPILDI
Dernek başkanları ve yönetimlerinin fikirleri doğrultusunda 2 ayrı proje görseli çizilen Balkan Evi Projesi’nde son sözü yine dernekler söyleyecek. Koordinatör Hakan Özkum’un detaylı sunumu ile tüm teknik detayların paylaşıldığı toplantıda Balkan Evi için karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Dernek yöneticilerinin istekleri doğrultusunda hareket edilerek planlanan proje ile göçmen derneklerinin etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir alan yaratılmış olacak.
YOĞUN KATILIM
İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında yapılan toplantıya Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan kadınları, Başiskele Balkan derneği, Kocaeli Balkan Göçmenleri, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma derneği, Kırım Türkleri derneği, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma derneği, Kocaeli Pomak Kültür derneği, Gölcük Trakyalılar Kültür ve Dayanışma derneği, Kocaeli Kırım Türkleri Derneği dernekleri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.