09 Tem 2021 - 13:24- Gündem G: 09 Tem 2021 - 13:27

Balkan Evi Projesi’nde son karar derneklerin olacak

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçirilmesi planlanan ve proje görselleri çizilen Balkan Evi Derneği’nde son sözü Balkan dernekleri söyleyecek

Balkan Evi Projesi’nde son karar derneklerin olacak mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, farklı kültürlerin yaşatılması adına göçmen dernekleriyle sık sık bir araya geliyor. Kentte herkesin fikrini önemseyen ve projelerine vatandaşla birlikte karar veren Hürriyet’in öncülüğü ile Balkan Evi Projesi için Etüt Proje Müdürlüğü tarafından 2 ayrı proje görseli çizildi. İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, göçmen dernek başkanları ile bir araya gelerek projelerle ilgili teknik detayları paylaştı. 

PROJE SUNUMU YAPILDI

Dernek başkanları ve yönetimlerinin fikirleri doğrultusunda 2 ayrı proje görseli çizilen Balkan Evi Projesi’nde son sözü yine dernekler söyleyecek. Koordinatör Hakan Özkum’un detaylı sunumu ile tüm teknik detayların paylaşıldığı toplantıda Balkan Evi için karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Dernek yöneticilerinin istekleri doğrultusunda hareket edilerek planlanan proje ile göçmen derneklerinin etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir alan yaratılmış olacak. 


YOĞUN KATILIM

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında yapılan toplantıya Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan kadınları, Başiskele Balkan derneği, Kocaeli Balkan Göçmenleri, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma derneği, Kırım Türkleri derneği, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma derneği, Kocaeli Pomak Kültür derneği, Gölcük Trakyalılar Kültür ve Dayanışma derneği, Kocaeli Kırım Türkleri Derneği dernekleri katıldı.

# proje, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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09 Tem 2021 - 13:24 - Gündem

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