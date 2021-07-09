09 Tem 2021 - 14:02- Siyaset G: 09 Tem 2021 - 14:04

İYİ Partili İlçe Başkanı’ndan yine istifa açıklaması

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy İYİ Parti’ye HDP’den bir belediye başkanının transfer olması halinde istifa edeceğini duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İYİ Partili İlçe Başkanı’ndan yine istifa açıklaması mask

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, İYİ Parti’ye HDP’den seçilmiş bir belediye başkanının transfer olması halinde istifa edeceğini duyurdu. Kılınçsoy yaptığı duyuruda, “Biz kendimizden de partimizden de eminiz de oldu da üyesi olduğum siyasi partiye HDP'den seçilmiş bir belediye başkanı transfer olursa gerekeni yapar; aynı gün istifa ederim” ifadelerine yer verdi. Bilindiği gibi Kılınçsoy, yorgun olduğunu belirterek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kocaeli’ye geldiği gün istifa edeceğini duyurmuş, sonra da latife olsun diye yazdığını açıklamıştı.

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09 Tem 2021 - 14:02 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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