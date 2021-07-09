09 Tem 2021 - 14:06- Siyaset G: 09 Tem 2021 - 14:08

Ellibeş: “Hayvanlar mal değil, candır”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlar artık mal değil, can sayılacak” dedi.

Ellibeş: “Hayvanlar mal değil, candır” mask

Başkan Ellibeş, kanun teklifinin kabulüyle ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Dünyamızı ve üzerinde yaşayan canlıları bir bütün olarak ele almak ve bu bütünü korumak insanlığın en önemli sorumlulıklarından biridir. Türkiye son dönemde bu bilinçle çok önemli adımlar atmıştır. Son olarak “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yeni bir döneme girilmiştir. Hayvanları mal değil can statüsünde ele alan, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımını ortadan kaldıran, hayvana eziyet, işkence ve tacizin cezasını ağırlaştıran, belediyelere hayvan bakımında ve korumasında zorunluluk getiren, hayvanların neslini yok eden, öldüren, dövüştüren kişilere hapis cezası uygulayan ve daha pekçok yönden hayvan haklarını iyileştiren bu kanunun hazırlanıp ve kabulüne liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, teklifin yasalaşmasını sağlayan Yüce Meclis’imize, halkımızın bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesine katkı sunan sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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09 Tem 2021 - 14:06 - Siyaset

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