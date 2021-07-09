09 Tem 2021 - 15:17- Asayiş G: 09 Tem 2021 - 15:18

Kocaeli’de Haziran ayında 3 kişi hayatını kaybetti, 314 kişi yaralandı

EGM’nin 2021 yılı verilerine göre Kocaeli’de Haziran ayına kadar bin 558 kişi yaralanırken 17 kişi ise hayatını kaybetti. Sadece haziran ayında 314 kişi yaralandı; 3 kişi hayatını kaybetti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de Haziran ayında 3 kişi hayatını kaybetti, 314 kişi yaralandı mask

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik başkanlığı verilerine göre 2021 yılı Haziran ayına kadar ülke genelinde toplam 172 bin 74 trafik kazası yaşanırken 945 kişi hayatını kaybetti; 104 bin 567 kişi ise yaralandı. Kazaların en çoğu karşılıklı çarpışma şekliyle olurken bu durumu arkadan çarpma izledi. Sürücü kaynaklı 76 bin 289 kaza, yaya kaynaklı ise 6 bin 693 kaza meydana geldi. Sürücüler en çok Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmama nedeniyle kaza gerçekleştirdi. En çok kazaya karışan araç türünün ise bisiklet olması dikkat çekti.

KOCAELİ’DE 1558 KİŞİ YARALANDI

Haziran ayında toplamda 35 bin 4 kaza meydana gelirken 228 kişi hayatını kaybetti; 25 bin 298 kişi ise yaralandı. Kocaeli’de haziran ayına kadar bin 558 kişi kaza kaynaklı yaralanırken 17 kişi ise hayatını kaybetti. Ayrıca 2 bin 718 maddi hasarlı kaza meydana geldi. İl geneli haziran ayında 314 kişi yaralanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti. 495 maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi.

# kaza

09 Tem 2021 - 15:17 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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