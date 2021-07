Kültür Teşekküleri “Sisi zulmüne” karşı toplandı

Kocaeli’de 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Mısır’da Müslüman Kardeşler lideri 12 kişi hakkında idam kararına karşılık basın açıklaması düzenledi. İdamın gerçekleşmemesi için İzmit Fevziye Camii avlusunda bir araya gelen platform üyeleri basın açıklaması sonrası dua okudu. Açıklamayı Platform Dönem Sözcüsü Muhammet Hanefi Akbulut okurken, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Memur-Sen Kocaeli Basın Sorumlusu Mustafa Ulusoy, müsiad Şube Başkanı İsmail Uslu ve platform üyeleri katılım sağladı.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dönem sözcüsü Hanefi Akbulut yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “16-17 Haziran 2012 yılında %51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine karşı 3 Temmuz 2013'te emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak Sisi yönetimindeki ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

“12 KİŞİ HAKKINDA İDAM CEZASI”

Şehadete kavuşan Mursî’nin dava arkadaşları, aynı şartlarda yargılanarak idama mahkûm edilip teker teker infaz ediliyor. Bütün dünyanın gözü önünde bir tiyatro sahneleniyor. Son olarak Mursî’nin arkadaşlarından; içlerinde Mısır eski parlamenteri, insan hakları savunucusu Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-Biltaci, Müslüman Kardeşler (İhvan) liderlerinden Safvet Hicazi ve Mısır Gençlik eski Bakanı Dr. Ossama Yassin’in de içinde bulunduğu aralarında avukat, bilim insanı ve mühendislerin olduğu toplam 12 kişi hakkında verilen idam cezası verildi.

“SİSİ’Yİ KAHRAMAN İLAN EDİYORLAR”

Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları; diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla “diktatör” diyenler, cuntacı Sisi’yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar!

“HER AN İNFAZ EDİLEBİLİR”

Daha önce de yüzlerce kardeşimizi idam eden ve son olarak katil Sisi’nin onayını bekleyen bu kararlar, uydurma iddialar ve dosyalar, asılsız deliller, işkence ile yazılmış ifadeler, savunma hakkı imkânı olmadan, Sisi rejiminin emir komuta zincirindeki yargıçlar tarafından alınmıştır. Yine başka davalarda verilen yüzlerce idam kararı onanmış kişiler de her an infaz edilmekle karşı karşıyadırlar ve infazlar kimseye haber verilmeden ansızın yapılmaktadır. İdam karar verme yetkisi bulunan SİSİ de bu karara onay verirse idamlar her an infaz edilebilir.

TEŞEKKÜR…

İdamları durdurmaya yönelik gerekli adımları atan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a Dışişleri Bakanlığımız yetkililerine, kanaat önderlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza teşekkür ederiz. Adaletin tesis edilmesini isteyen tüm devletlere ve başkanlarına, Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri, BM Uluslararası Adalet Divanı, Türkiye’de ve İslâm coğrafyasındaki tüm gönüllü sivil teşekküllerle İslâm İşbirliği Teşkilatını; “Mısır’daki idamları durdurma girişiminde bulunmaya, bu zulüm tiyatrosuna sona erdirme çabası” çağrısında bulunuyoruz”