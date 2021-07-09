09 Tem 2021 - 15:31- Siyaset G: 09 Tem 2021 - 15:32

CHP’li eski başkandan İnce’ye tepki

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Mehdi Kaan Günan, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin “Benim için afiş dağıtmadılar” sözlerine tepki gösterdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
CHP’li eski başkandan İnce’ye tepki mask

Partisinden ayrılarak Memleket Partisini Kuran, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin Çanakkale İl Binası açılışında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan İnce, "Bu nasıl bir siyaset anlayışı, bu nasıl bir terbiye, bu nasıl bir particilik. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar, sandıkta oy vermedirler" ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ

Muharrem İnce’nin eski partisi ile ilgili sözlerine CHP İzmit İlçe eski Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan paylaştığı bir fotoğraf ile tepki gösterdi. Günan 24 Haziran Genel Seçimlerinde İzmit İlçe Teşkilatı binası önünde çıkan olaylarda çekilen bir fotoğrafı paylaşan Günan, “Sayın Muharrem İnce dediğiniz şeyler akla sığmıyor seçim gecesi bizler parti binamız önünde polisin portakal gazı müdahalesine maruz kalırken siz adam kazandı dediniz. Oysa bizler köy köy mahalle mahalle başka bir gelecek mümkün demiştik” ifadelerini kullandı.

# chp, cumhurbaşkanı
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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09 Tem 2021 - 15:31 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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