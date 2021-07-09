CHP’li eski başkandan İnce’ye tepki

Partisinden ayrılarak Memleket Partisini Kuran, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin Çanakkale İl Binası açılışında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan İnce, "Bu nasıl bir siyaset anlayışı, bu nasıl bir terbiye, bu nasıl bir particilik. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar, sandıkta oy vermedirler" ifadelerini kullandı.
ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ
Muharrem İnce’nin eski partisi ile ilgili sözlerine CHP İzmit İlçe eski Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan paylaştığı bir fotoğraf ile tepki gösterdi. Günan 24 Haziran Genel Seçimlerinde İzmit İlçe Teşkilatı binası önünde çıkan olaylarda çekilen bir fotoğrafı paylaşan Günan, “Sayın Muharrem İnce dediğiniz şeyler akla sığmıyor seçim gecesi bizler parti binamız önünde polisin portakal gazı müdahalesine maruz kalırken siz adam kazandı dediniz. Oysa bizler köy köy mahalle mahalle başka bir gelecek mümkün demiştik” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.