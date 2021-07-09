Emanetoğlu'nda önemli seçim açıklaması "Kocaeli’de her ilçede aday çıkartacağız"

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, il başkan yardımcıları Ahmet Emre Aydın, Nurettin Kulaksız, YRP İzmit İlçe Başkan Yardımcıları Sefa Efe, Ferhat Uzun ve Abdurrahman İlham önceki gün gazetemizi ziyaret ederek ülke siyasetini değerlendirdi. Emanetoğlu, parti çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

"ŞİKAYET ETMEK"

YRP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu özetle şunları söyledi; “Sadece şikayet etmek yeterli değil, vatandaşların önüne alternatifler koymamız gerekiyor. Bunu alternatifin konulmaması için ise ellerinden gelen engellemeleri yapıyorlar. Doğu ve Güneydoğuda bile partimiz sıcak karşılanıyor. İşte bu minvalde alternatif partinin de biz olduğumuzu gösteriyor. Bütün gazeteleri ziyaret ederek kendimizi ifade ettik. Çalışmalarımızın halka arzı için istekte bulunduk. Hep bir ağızdan bize söylenen şu, “Tabi ki biz gazeteciyiz, tatbiki size de herkese de yer vermek isteriz ama nihayetinde patrona sormamız lazım. Patronun izin vereceğini zannetmiyoruz” diyorlar. Yani alternatifi göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

"MORALİNİZ BOZUKSA A HABER İZLEYİN"

Türkiye’yi yönetebilecek tecrübemiz ve kabiliyetimiz var, ama asıl olarak bunu millete anlatabilmemiz gerekiyor. Kendimizi ifade edebilmek içinde kapı kapı sokak sokak geziyoruz. Biz insanlara gerçekleri anlatıyoruz, ama arkasından A Haber ve sosyal medya başka şeyler anlatıyor ve insanlarda algıyı değiştiriyor. Bizde diyoruz ki, eğer çok moraliniz bozuksa, kişisel ekonominiz bozuksa daraldıysanız, bunaldıysanız akşam 1 saat A Haber izleyin öyle yatın dünyayı toz pembe olarak görürsünüz. Bizim işte bunu kırmamız gerekiyor.

"PARTİMİZ TEVECCÜH GÖRÜYOR"

Memlekette ciddi sıkıntı var, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik hak safhada. Bu sıkıntıların aşılması izin ise YRP kadrolarına güveniliyor. Bunu sokakta ve şehir gezilerimizde net olarak görebiliyoruz. Şırnak’ta bize söylenen şu, “Fatih Erbakan dışında buralarda böyle elini kolunu sallayan bir tane lider görmedik” dediler. Biz çok rahatız, Şırnak’ta da rahatız, Cizre’de de… Biz buralarda en ufak bir tepki görmedik. Fatih Erbakan büyük bir teveccüh görüyor. Herkesin riskli gördüğü bölgelerde biz gayet rahatız. Fatih Erbakan’ın partisinden geliyoruz tüm kapılar açılıyor. Tabi sonuçta siyaset yapıyoruz, ülke yönetmeye talibiz, bu teveccühü oya çevirmemiz gerekiyor.

"TÜRKİYE’DE İTTİFAK KONUSU"

Saadet Partisi ikiye bölünmüş bir durumda bir tarafta Oğuzhan Bey kanadı diğer tarafta Temel Bey kanadı var. SP’li arkadaşlarımıza söylediğimi size aktarmak istiyorum. SP’li arkadaşlarımıza “Sizde kavga eksik olmaz. Çünkü sizde lider yok, sizde genel başkan var. YRP’de ise lider var o yüzden bizde kavga da gürültü de olmaz. Türkiye’de siyaset lider odaklıdır. Genel başkanlığı herkes yapabilir. Ana genel başkan ittifak yaptığında siz o ittifaka uymak zorunda hissetmezsiniz kendinizi. Ama lider bunu yaptığında, durum değişir. Fatih Erbakan siyaseten bir karar verdiğinde çok büyük ayrışmalar olmaz. Ama biz bir ittifak yapacak mıyız, yapmayacak mıyız onla bilgili verdiğimiz bir karar yok.

" CHP İLE MAYAMIZ TUTMAZ"

Düşünüyoruz, il başkanımız Mehmet Aras ile de bir araya geldiğimiz de fikir alışverişi yapıyoruz. Millet İttifakına girsek maya tutmaz. CHP ile bizim mayamız tutmaz. Cumhur İttifakıyla görüşsen, ya Ak Parti’nin 19 yıldır yaptığı yanlışları nereye koyacağız? Nasıl yapacağız. Bir nesil kayboldu. Z kuşağı denilen nesil AK Partinin ortaya koyduğu yanlış politikalar yüzünden. Tek başına girsek, bu sistemde bizim için ideal olur mu? yeterli olur mu? Sonuçta bu bizim ilk seçimimiz olacak. Üçüncü bir ittifak olsa, Davutoğlu, Babacan, Muharrem İnce, Sarıgül vesaire diye düşünüyoruz ve aklımıza rahmetli genel başkanımız Necmettin Erbakan’ın o söylemi geliyor, “Bir milli görüş var birde diğerleri… Bu yüzden seçeneklerimiz çok azalıyor.

"HER İLÇEDE BAŞKAN ADAYI"

Yerel seçimlerde, partimiz herhangidir partiyle ittifak yapma durumu yok. Biz 81 ilde teşkilatlanmış bir partiyiz. Kocaeli de de tüm ilçelerde ve Büyükşehirde adayımızı çıkartacağız. Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere kendi adaylarıyla gidecek. Her yerde hak davayı temsil eden bir aday çıkatacağız ki, orada “ben hak davayı temsil edecek bir aday bulamadığım için şu adama oyverdim diye bizim yakamıza yapışmasın.” Şu unutulmamalıdır ki biz AK Parti’ye oy verenlerin ikinci tercihiyiz. Yer yer MHP’ye oy verenlerin ikinci tercihi de YRP olmuştur. Tayyip Erdoğan faktörünü bugün çıkartsak YRP’nin ciddi bir oy potansiyeli vardır. Cumhur ittifakında bizim partimizin yüzde 15 etkisi vardır.

"BÖYLE GENÇLİK YETİŞMEZ"

AK Partililer bir nesil yetiştirmek istedi, bununla ilgili birkaç deneme yapıldı. MTTB’yi tekrar kurdu. TÜRGEV ve TÜGVA üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştılar olmadı. Gençliği yetiştirmek için yanlış metot uygulandı. Gençliği ideoloji ve ideal aşılamanız için karpuz ekmek yedirmeniz lazım. Gençlik yoklukla yetişir. AK Parti’nin gençliği, kendini makam aracında, çakarlı arabada görüyor. Onun lider olarak gördüğü gençlik başkanı çakarlı arabayla geziyor. Bu defa gençler hedefinde o çakarlı arabayla gezmek oluyor. Böyle nesil yetişir mi? “