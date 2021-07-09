BAL’da ikinci sezonunu yaşayan ve pandemi gölgesindeki kısa ligde başarılı olamayan Karamürselspor, yeni sezon öncesinde gençlerin çalışmalarına start verdi. Normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak çalışmalara yeniden başlayan Sarı Lacivertli ekibin alt yapı çalışmaları, aralıksız olarak devam ediyor.
09 Tem 2021 - 17:23- Spor Güncelleme: 09 Tem 2021 - 17:24
Karamürselspor gençlere sarıldı
BAL’da ikinci sezonunu yaşayan ve pandemi gölgesindeki kısa ligde başarılı olamayan Karamürselspor, yeni sezon öncesinde gençlerin çalışmalarına start...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.