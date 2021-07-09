Karamürselspor gençlere sarıldı  

BAL’da ikinci sezonunu yaşayan ve pandemi gölgesindeki kısa ligde başarılı olamayan Karamürselspor, yeni sezon öncesinde gençlerin çalışmalarına start verdi. Normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak çalışmalara yeniden başlayan Sarı Lacivertli ekibin alt yapı çalışmaları, aralıksız olarak devam ediyor.