“Bu da kim?” demeyin işte Tuncay Budakin  

Emre Timur - Yıllar süren profesyonel ve amatör futbolculuktan sonra antrenörlüğe adım atan ve olgunlar turnuvasını da başarıyla yürüten Tuncay Budakin ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. İşte Budakin’in futbol dünyası…

-Kendiniz ve turnuva formatıyla ilgili bilgi verir misiniz ?..

-Tuncay Budakin : “1975 Kocaeli-Derince doğumluyum. 20 yıllık evliyim. 13 yaşında Kaan adında bir oğlum var. Belediye Derincespor’da antrenörlük yapmaktayım. Futbola 1988’de Kocaeli Demirspor’da başladım. Daha sonra Petkimspor’da devam ettim. Sırasıyla Belediye Derincespor , İhsaniyespor, Yavuzspor ile futbol hayatımı noktaladım. 2009 yılından beri Belediye Derincespor’da antrenörlük yapmaktayım. Turnuvaya gelince, Kocaeli’nde bir ilk oldu. “Kocaeli Olgunlar Turnuvası” adı altında genellikle futbolu bırakmış antrenörler ve futbolculardan oluşan bir grubuz. Adapazarı’nda benzer olan bir formattan esinlendik. Daha önce Muhammed Özkarataş arkadaşımız bu turnuvayı düzenliyordu. Daha sonra biz devir aldık ve düzenlemeye başladık. Turnuvamızın en önemli özelliği Genç olgunlar ve olgunlar olmak üzere 30 yaş üstü ve 40 yaş üstü olarak düzenlenmesi. Daha önce Derince’de düzenliyorduk, biz organizasyonu Doğu Kışla Spor Kompleksine taşıdık. Bu sene 4’ncüsü düzenlenecek. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor…

-Turnuvayı nasıl ve ne zaman düzenlemeye karar verdiniz?

-Tuncay Budakin : “Dediğim gibi, Adapazarı’nda düzenlenen turnuvadan aldığımız izlenimlerden esinlendik. Oradaki ambiyansı Kocaeli’ye taşımaya karar verdik. Harmanlayarak iyi bir konsept oluşturduk. Turnuvanın iki kategoride düzenlenmesi Kocaeli’nde bir ilktir. Yani Olgunlar ve Genç Olgunlar olarak iki kategoride oynanıyor ve iki tane şampiyon çıkıyor.”

-SON DERECE ÖNEMLİ-

-Bu turnuva’nın sizin için önemi nedir ?

-Tuncay Budakin : “Bu turnuvanın benim için önemi eski futbolcu ve futboldan uzak kalmış arkadaşların birbirlerini görmesi. Bizim turnuvamızda faal lisanslı futbolcular oynamıyor, en önemli özelliklerinden birisi de bu. Dolayısıyla Adapazarı’ndan ve il dışından katılımlar oluyor. Kocaeli’nden katılımlar da oluyor. Bunun sayesinde futbolcular birbirleriyle özlem giderebiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz: Mustafa Çulcu, Kaan Dobra, Nuri Çolak gibi profesyonel futbolcular ile top oynuyorlar? Dolayısıyla insanlar bundan çok hoşnut.”

ÇİM SAHANIN ZORLUKLARI VAR…

-Eski bir futbolcu olarak cevaplamanızı istiyorum. Bu turnuvada çim sahada yapılıyor. Çim sahalarda olan adale sakatlıkları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Çim sahada oynamanın zorlukları nelerdir?..

-Tuncay Budakin : “Bizim dönemimizde sahalar topraktı ama Petkimspor’da oynadığımız dönemde çim sahalarda futbol oynadık. Sentetik sahalarda adale sakatlıkları daha fazla oluyor. Bizim turnuvamız da sentetik sahada oynanıyor. Ama şu ana kadar önemli bir sakatlık yaşanmadı. Genel olarak baktığımız zaman, biraz dezavantajı var. Bir çim saha gibi değil.

-Şu anda tekrar futbol oynama şansınız olsa, eski mücadeleci koşullarda mı oynamak isterdiniz ,yoksa modern futbol koşullarında mı oynamak isterdiniz ?..

-Tuncay Budakin : “Bizim zamanımızda ki futbol ile şu anki futbol arasında biraz farklılıklar var. Örnek vereyim; bir futbolcu sahada 80’li yıllarda 2.5 km koşuyorsa, şu anda 15 km’yi geçiyor. Dolayısıyla kuvvete dayalı bir futbol var. Ama ben şu anki futbolda oynamayı tercih ederdim. Çünkü imkanlar ve şartlar daha iyi.

-UNUTULMAZ ANILARIM VAR ELBETTE-

-Futbolculuk döneminizde sizin için unutulmaz bir anı var mı?

-Tuncay Budakin :” Ben Petkimspor’da oynarken bizim Kocaeli’nde meşhur bir hocamız vardı. İsmi rahmetli Adanalı Faruk’tu. Bir gün bizim sporcu bir arkadaşımıza dedi ki “Okan senin yaşında Galatasaray’da oynuyordu.” O arkadaş da karşılık olarak “Fatih Terim de senin yaşında Galatasaray’da hocalık yapıyordu dedi”. Bizi bir gülme tuttu. Benim için güzel bir anı oldu. Unutamadığım maçlar oluyor tabii ki, Derince Belediyespor’da oynarken, 3. Lig terfii müsabakası yarı finalinde 90+ da gol atıp, penaltılarda gol kaçırmıştım.

-Hangi takımlarda oynadınız ve kariyeriniz nasıl ilerledi ?..

-Tuncay Budakin : “Futbola Kocaeli Demirspor’da başladım 1 sene oynadıktan sonra Petkimspor’a transfer oldum. Petkimspor’da yaklaşık 6 sene oynadım, askere gittim ve daha sonra 1 sene daha orada oynadım. Ardından Belediye Derincespor’a geldim. 4-4.5 sene de burada oynadım. Ondan sonra kısa bir süre İhsaniyespor’da forma giydim. Ve peşinden burada oturduğum yer olan Yavuzspor’da oynadım. Futbolu 34 yaşında bıraktım ve antrenörlük kariyerime başladım. Şu anda Belediye Derincespor’da çocuklarla ilgileniyoruz”.

-TURNUVA NEDEN ÇOK ÖNEMLİ-

-Turnuva’nın ileriki yıllarda devamını getirmeyi düşünüyor musunuz ? Sizce turnuva’nın halk ve şehir için önemi nedir ?

-Tuncay Budakin : “Şimdi biz turnuvayı geleneksel hale getirdik. Dolasıyla bu turnuva artık Kocaeli’nde bir marka oldu ve devamını getireceğiz. Kocaeli için önemi ise futbolu bırakmış arkadaşlarla bir aile olduk. Turnuva’nın il dışına sıçraması Kocaeli için çok önemli bir etken”.

-YENİ PROJELER VAR-

-Turnuvayı geliştirme çalışmalarınız var mı ?..

-Tuncay Budakin: “ Tabii ki şu anda 4. senemiz oldu. Turnuvamız il dışındaki gazetelere de yansıyor. Bizim bir Facebook sayfamız var, orada da birçok insan bizi takip ediyor. Biz bunun devamını zaten getireceğiz. İyileştirme anlamında saha ebatlarıyla ilgili sıkıntılarımız oluyor, bununla alakalı siyasi büyüklerimizle ve turnuvayı düzenlediğimiz yerdeki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz daha sahanın ebatlarını büyütürsek, çok daha iyi olacağını düşünüyorum”.

-Daha farklı turnuvalar ve projeleriniz var mı ?

-Tuncay Budakin : “Açıkçası şu anda öyle bir proje çalışmamız yok. Bu turnuvayı daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu 4. senemizde daha da aşama kaydettiğimizi düşünüyorum. Başlarda 15 takımla ilerlerken, şu anda 30 takıma ulaştık, bu 40’ a doğru yürüyor. Dolayısıyla biz bu turnuva üzerinde yoğunlaşmış durumdayız”.

-GENÇLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR-

-Gençler için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ? Onlarla iletişiminiz nasıl ilerliyor ?..

-Tuncay Budakin :” Belediye çatısı altında çalıştığımız için belediye’nin düzenlediği organizasyonlar var. Bizlerle beraber çeşitli organizsyonlar yapıyoruz. Turnuvalar düzenliyoruz, seçmeler yapıyoruz. Ailelerle bire bir görüşüp fikirlerini alıyoruz. İletişim anlamında çocukların sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ailelerimiz bizden destek alıyorlar. Dolayısıyla antrenörler, çocuklar üzerinde daha yaptırımcı oluyor. Aileler sürekli iletişim halinde kalıp, hepimiz büyük bir aile oluyoruz. Bizim en önemli isteğimiz, çocukların derslerine önem vermeleri. Onların çıkarları için çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla önce birey olmaları için uğraşıyoruz.

-Teşekkür eder, başarılar dileriz…

-Asıl ben teşekkür ederim… Turnuvaya beklerim…