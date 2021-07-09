Bunu da gördük ya !    

Evet, kulaklarınıza inanamayacaksınız… Erzurum Palandöken’deki kampta yer alan futbolcular, antrenmanlar hiç bitmesin istiyor
İNANILIR GİBİ DEĞİL
19 Temmuz’da yeni sezon öncesi ilk etap kampını tamamlayacak olan Kocaelispor’da futbolcuların antrenmanlardaki isteği ve teknik kadroyu hayli memnun ediyor. Erzurum'da, 2142 metre yükseklikte çalışmalarına devam eden yeşil siyahlı futbolcular antrenmanların ardından ek çalışmalar talep ediyor.
MAÇLARA DA YANSIMALI
Teknik kadro ise ek çalışmaları memnuniyetle karşılarken temponun şimdilik yeterli olduğunu futbolculara aktarıyor. Yeşil siyahlı futbolcuların antrenmanlardaki hırsı ve üst düzey mücadelesini maçlarda da sahaya yansıyacağı düşünülüyor. Kampın ilk gününden beri Erzurum'da güneşli hava kendini gösterirken futbolcular ilk günlerdeki kuru havanın yan etkisini tamamen üzerlerinden attı ve şehrin iklimine adapte oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.