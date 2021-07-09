09 Tem 2021 - 17:40- Spor G: 09 Tem 2021 - 17:42

Bunu da gördük ya !    

Evet, kulaklarınıza inanamayacaksınız… Erzurum Palandöken’deki kampta yer alan futbolcular, antrenmanlar hiç bitmesin istiyor İNANILIR GİBİ DEĞİL19 Te...
Bunu da gördük ya !     mask

Evet, kulaklarınıza inanamayacaksınız… Erzurum Palandöken’deki kampta yer alan futbolcular, antrenmanlar hiç bitmesin istiyor

İNANILIR GİBİ DEĞİL

19 Temmuz’da yeni sezon öncesi ilk etap kampını tamamlayacak olan Kocaelispor’da futbolcuların antrenmanlardaki isteği ve teknik kadroyu hayli memnun ediyor. Erzurum'da, 2142 metre yükseklikte çalışmalarına devam eden yeşil siyahlı futbolcular antrenmanların ardından ek çalışmalar talep ediyor.

 MAÇLARA DA YANSIMALI

Teknik kadro ise ek çalışmaları memnuniyetle karşılarken temponun şimdilik yeterli olduğunu futbolculara aktarıyor. Yeşil siyahlı futbolcuların antrenmanlardaki hırsı ve üst düzey mücadelesini maçlarda da sahaya yansıyacağı düşünülüyor. Kampın ilk gününden beri Erzurum'da güneşli hava kendini gösterirken futbolcular ilk günlerdeki kuru havanın yan etkisini tamamen üzerlerinden attı ve şehrin iklimine adapte oldu.

 

# Kocaelispor

09 Tem 2021 - 17:40 - Spor

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