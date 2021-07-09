Ekrem Can: Kulübümüzün Passolig’ini kullanalım

Kocaelispor İdari Asbaşkanı Ekrem Can, Kocaelisporluların kulübün Passolig’ini kullanmasını önemsediklerini ifade etti.

FORMALAR 189 VE 141 LİRA

Kocaelispor İdari Asbaşkanı Ekrem Can, kulübün kurumsal anlamda çok önemli bir ivme kaydettiğini ifade ederek şu şekilde konuştu: Federasyonun bizden talep ettiği 5 çeşit formamız var. TFF’ye bu formaları bildirdik ve formalar onaylandı. Maç formalarımızı 189 liradan satmayı düşünüyoruz. Taraftar forması ve deprem formaları da çıkaracağız. Onları da 141 liradan satmayı planlıyoruz. Öte yandan taraftarlarımız için özel kampanyalarımız olacak.

PASSOLİG YANINDA FORMA SATIŞI

Mağazalar için ise şöyle bir sabır istiyoruz. Satışlar internetten de yapılacağı için bunun alt yapısını kuruyoruz. Eleştiri almamak adına şimdiden ifade edeyim. Passolig satışları için İzmit merkezde alanlar belirleyeceğiz. Bunların yanlarına da taraftarımız kolay ulaşabilsin diye sadece forma satışımız olacak. Yani orası mağaza olmayacak. Amacımız taraftarımızın forma teminini daha kolay elde etmesidir.

MAĞAZA 3-4 AY SONRA

Kocaelispor kendi markasının ana bayisidir.3-4 ay gibi bir süre içinde büyük bir ürün satış mağazamız faaliyete geçecek. Aynı Süper Lig takımlarının mağazaları gibi olacak. Bu konuda Konyaspor ve Bursaspor da oldukça başarılı. Dediğim gibi ürünler internet üzerinden de evlere, işyerlerine gönderilecek. İzmit’teki diğer mağazalar “Ürünlerinizi satmak istiyoruz” diyebilir.Bunun için bizden ürünü sipariş edecekler, bizler de ürünleri kendilerine biraz daha ucuza vereceğiz.

BİR SORUN YAŞAMAYACAĞIZ

Diyelim forma başına 70 lira kazanıyorsak, ürünümüzü satmak isteyen mağazalara “35’i senin, 35 benim” diyeceğiz. Forma markası için farklı firmalarla da görüştük. Ancak fiyatlar bu kadar uygun olmayacaktı. Kimi firmalarla ilgili ürün temini konusunda sorun yaşayabilirdik. İzmit’imizin firmayı Beta Spor ile anlaşma yaptık. Günlük özel forma lazım olsa, hemen buna ulaşabiliyoruz. Kısacası tedarik konusunda her hangi bir sıkıntı yaşamayacağız.

HERKES HER ŞEYİ BİLECEK

İdari işler olarak her şeyi kayıt altına alıyoruz. Kulübe giren her ürün barkotlu olacak. Kulübe yıllar sonra başka birisi gelse bile kulübe ne kadar mal alınmış, bunların parası nereye gitmiş, kim onaylamış bilinecek. Kısacası kulübün idari, sportif ve hukuksal anlamda hafızası olacak. Bizden sonra gelenlere bu alt yapıyı vereceğiz.

TANITIM GECESİ PLANLIYORUZ

İstanbul takımlarının passolig kartına sahip olan çok sayıda insan var. Ama biz Kocaelispor taraftarımızın “Kocaelispor Passolig Kartı” kullanmasını çok önemsiyoruz. Kamptan sonra, uygun bir tarihtePassolig’inyıllar sürecek olan getirisini anlatabilmek, formalarımızın tanıtımı ve coin görüşmelerimizden çıkan sonucu aktarabilmek için tanıtım gecesi planlıyoruz.

PAZARTESİ BAŞLIYORLAR

Passolig yazılımı ile ilgili görüşmelere ben başlamıştım. Yöneticilerimiz Tuncay ve Ömür bey konu ile yakından ilgileniyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki pazartesi günü yazılımla ilgili iş başı yapılacak. Ben de TFF ile irtibat halindeyim. TFF E Bilet Müdürü Emir Bey ile kısa bir süre önce görüştüm. Yazılımın yetişmeme gibi bir ihtimali yok. Bizler de kendilerine “24 saat telefonumuz açık. Bizden ne isterseniz yapmaya hazırız” dedik.

14 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

Normal şartlar altında stadın yazılım maliyeti 3.3 milyon dolardı. Ancak stadımızda keşif yapıldı ve stat standartlara uygun olduğu için birçok gider kalemi silindi ve maliyet 14 milyon liraya düştü. Mesela mevcut turnikeler, kablo kanalları, elektrik hatları gibi önemli konuların Passolig’e uyumlu olduğu görüldü.Genel anlamda da stadın yüzde 80’i Passolig’e uyumlu olarak yapıldı. Spor bakanlığımıza da bu anlamda teşekkür ederim.