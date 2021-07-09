Hedef 41 bin forma! Haydi Kocaeli el ele Süper Lig’e      

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun gündeme dair sorulara yanıtlar verdi. Başkan Engin Koyun, yeni formalar ile ilgili “Hedef 41 Bin Forma” kampanyası başlatacaklarını belirtti

MUSTAFA HOCA BOLU KAMPINA YETİŞECEK

Sözlerine, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın sağlık durumu ile ilgili başlayan Başkan Engin Koyun, Kocaelispor’un kendi gelirlerini üretmesi adına önemli projelere sahip olduğunun altını çizdi. Koyun “Hocamızın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Bayrama kadar taburcu olacağını ifade ettiler. İnanıyorum ki, Bolu kampında takımla birlikte olacaktır. Hocamıza bir kez daha Allah’tan şifa diliyorum” dedi.

DAHA KALİTELİ VE UCUZ

Koyun sözlerinin devamında “Kocaelispor’un kendi ayakları üzerinde duracak olan plan ve projelerimiz var. Yeni sezon locaları bitmek üzere. Stadın isim hakkı konusunda görüşmelerimiz olacak. Daha önce de dediğim gibi forma göğüs reklamımız 7.5 milyon lira. Bildiğiniz üzere kendi formamızı bastırıyoruz. Gerekli olan tüm çalışmalarımız yapıldı. Formalar daha kaliteli olacak ve daha uygun bir fiyata satılacak. Şehrimizin birkaç noktasında mağazalarımız da aktif hale gelecek. Önceliğimiz forma satışı, arkasından diğer ürünleri taraftarımızla buluşturacağız. Hedefimiz 41 bin formayı satmaktır. Hedefe ulaşırsak kulübümüz burada iyi bir gelir de elde edecektir” dedi.

41 BİNİ DE GEÇERİZ

Koyun daha sonra şunları söyledi: “Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Forma konusunu öne çıkarırsanız taraftarımız da konuya kayıtsız kalmayacaktır. Bu şehrin vefakar, cefakar insanlarına güveniyorum. Başarımızda büyük emeği olan taraftarımızın aynı samimiyetle konuya yaklaşacağına olan inancım tamdır. İnanıyorum ki 41 bini de geçeceğiz.

NE DİYORSAK O…

Bildiğiniz gibi geçmişten gelen borçlarımız var. Kocaelispor burada kurumsal bir politika izliyor. Kulübümüz bu anlamda mali disiplinini sağlamış durumdadır. Ayrıca tesisleşme adına da çalışmalarımız sürüyor. Zaman zaman eleştiriliyoruz. Bizim samimiyetimizi tartışacak kimsenin olmadığını düşünüyorum. Ağzımızdan ne çıkıyorsa yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz”…

EN GÜZEL TESİSİ YAPACAĞIZ

Koyun yeni tesisler konusunda şunları söyledi: “Büyükşehir’de yaptığımız son görüşmemizde Türkiye’nin en güzel tesislerinden birisini yapmakla ilgili bir karara vardık. Tesis projesini tamamen biz hazırlıyoruz. Bir yer söyledim. Çok sıcak bakıyorlar. Genel sekreterimiz ve genel sekreter yardımcımızla istişarelerimiz devam ediyor. Somut hale gelir gelmez hızlı bir şekilde inşaata başlayacağız.

VİNSAN VE MAŞUKİYE OLMAYACAK

Tesis yeri ile ilgili önce Vinsan Tesisleri’nin yanını düşündük. Ancak zemin ve tapularla ilgili bir takım sıkıntılardan bahsettiler. Yoksa biz orasını büyük bir spor kompleksi yapmayı düşünüyorduk. Maşukiye’de 60 dönümlük bir alan var. Ancak o bölge turizm açısından çok yoğun olacak. Kocaelispor da oraya geçerse bu yoğunluğu kaldırılmayacağını düşünüyoruz.

2 SAHAYI BAŞKASI YAPACAK

Körfez Sevindikli Köyü’nde, güreş alanı yanında 70 dönüm bir arazi bulunuyor. Tesisi bir aksilik olmazsa buraya yapacağız. Hatta yabancı bir yatırımcı “Bizi de bu işin içine katın, 2 sahayı biz yapalım, bakımı da bize ait olsun. Arap takımlarına ücret karşılığında verelim. Size de kalıcı bir gelir olur” dedi. Buna sıcak bakıyoruz. Oraya kesinlikle sıradan bir tesis yapmayacağız. İçinde oteli olan kamp merkezi şeklinde düşünüyoruz”…

TESİSLERİ TEPEDEN TIRNAĞA YENİLİYORUZ

Başkan Koyun “Brunga Tesisleri’nde de çok büyük değişiklikler yapıyoruz. Tepeden tırnağa tesisi yeniliyoruz. 5 yıldızlı otellerde olmayan saunasından tutun yatağına varana kadar tesisi yeniliyoruz. 1 hafta 10 güne kadar tüm eksiklikler tamamlanacak. Masrafı 3.3 milyon lirayı buldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın tesisin de geliştirilmesi konusunda destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BİLAL ACAR YENİ BİR OTOBÜS TAHSİS EDECEK

Koyun, otobüsle ilgili olarak “Teknik kadromuza daha önce Galatasaray’da çalışan bir fizyoterapist arkadaşımız katılacak. Teknik kadro, futbolcular, personel derken sayı gittikçe arttı. Bu anlamda yeni bir otobüs ihtiyacımız oldu. Değerli yöneticilerimizden Bilal Acar bey bu konuda bizi hiç düşündürmedi ve firmasından bir otobüsü giydirecek ve tarafımıza tahsis edecek. Kendisine sizlerin aracılığı ile teşekkür ediyorum” dedi.

MALİ YAPI SAĞLAM

Yabancı menajerlerin ödemelerimizle ilgili sağlamlığı bizlere anlatması, kulübümüzün yakından takip edildiğinin ve sağlamlığının bir göstergesi. Ama bir takım kendini bilmez insanların yorumları camiayı yıpratıyor. Adamın işi gücü yok, başkanı, yöneticiyi tanımaz, ne alıp verildiğini bilmez ama her türlü negatif yorumu yapıyor. Eleştiriye tabii ki açığız. Ancak bir hedefe giderken de şevkimizin haksız yere kırılmasını da kabul etmiyoruz.

TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mehmet bey kampa gidiyor. Kendisi hocalarımızla görüşecek. Hocalarımızın vereceği rapor doğrultusunda 1-2 transfer daha olup olmayacağına dair karar verilecek. Stadımızın yolu ile ilgili Ağustos’ta ihale çıkılacak. Ümit ediyorum ki sezonun ikinci yarısına yolumuz yetişecektir. Bu şehrin imkanlarını bu şehrin takımına harcayan Tahir başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.