09 Tem 2021 - 17:49- Spor G: 09 Tem 2021 - 17:50

3 nokta transfer daha yapılabilir  

Kocaelispor’un Erzurum’da sürdürdüğü sezon öncesi kampı tüm hızı ile devam ediyor. Önceki günü çift antrenmanla geçen yeşil siyahlıların kadrosunda 2...
3 nokta transfer daha yapılabilir   mask

Kocaelispor’un Erzurum’da sürdürdüğü sezon öncesi kampı tüm hızı ile devam ediyor. Önceki günü çift antrenmanla geçen yeşil siyahlıların kadrosunda 29 futbolcu yer alıyor. 10 futbolcu ile anlaşan takımda boy ortalaması geçen sezona oranla biraz kısaldı. Çabuk, özellikle kanatlardan hızlı atağa çıkabilen bir takım kurma gayreti içinde bulunan yeşil siyahlılarda sezon başlangıcına kadar 3 nokta transfer yapılacağı öngörülüyor. Kaleci, 8 numara ve yerli golcü ile ilgili planlamaları olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Turgay Karslı’nın vereceği raporu bekleyen yönetim kurulunun, Bolu kampında bu takviyeleri de yapması bekleniyor.
# Kocaelispor

09 Tem 2021 - 17:49 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.279.954 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kombine 250-3 bin TL. arası düşünülüyor mask
Kombine 250-3 bin TL. arası düşünülüyor
3 nokta transfer daha yapılabilir   mask
3 nokta transfer daha yapılabilir  
Manisa, Orgill’le prensipte anlaştı mask
Manisa, Orgill’le prensipte anlaştı
Ekrem Can: Kulübümüzün Passolig’ini kullanalım mask
Ekrem Can: Kulübümüzün Passolig’ini kullanalım
Bunu da gördük ya !     mask
Bunu da gördük ya !    
Karamürselspor gençlere sarıldı   mask
Karamürselspor gençlere sarıldı  
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL