3 nokta transfer daha yapılabilir  

Kocaelispor’un Erzurum’da sürdürdüğü sezon öncesi kampı tüm hızı ile devam ediyor. Önceki günü çift antrenmanla geçen yeşil siyahlıların kadrosunda 29 futbolcu yer alıyor. 10 futbolcu ile anlaşan takımda boy ortalaması geçen sezona oranla biraz kısaldı. Çabuk, özellikle kanatlardan hızlı atağa çıkabilen bir takım kurma gayreti içinde bulunan yeşil siyahlılarda sezon başlangıcına kadar 3 nokta transfer yapılacağı öngörülüyor. Kaleci, 8 numara ve yerli golcü ile ilgili planlamaları olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Turgay Karslı’nın vereceği raporu bekleyen yönetim kurulunun, Bolu kampında bu takviyeleri de yapması bekleniyor.