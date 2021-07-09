Kocaelispor’un Erzurum’da sürdürdüğü sezon öncesi kampı tüm hızı ile devam ediyor. Önceki günü çift antrenmanla geçen yeşil siyahlıların kadrosunda 29 futbolcu yer alıyor. 10 futbolcu ile anlaşan takımda boy ortalaması geçen sezona oranla biraz kısaldı. Çabuk, özellikle kanatlardan hızlı atağa çıkabilen bir takım kurma gayreti içinde bulunan yeşil siyahlılarda sezon başlangıcına kadar 3 nokta transfer yapılacağı öngörülüyor. Kaleci, 8 numara ve yerli golcü ile ilgili planlamaları olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Turgay Karslı’nın vereceği raporu bekleyen yönetim kurulunun, Bolu kampında bu takviyeleri de yapması bekleniyor.
09 Tem 2021 - 17:49- Spor Güncelleme: 09 Tem 2021 - 17:50
3 nokta transfer daha yapılabilir
Kocaelispor’un Erzurum’da sürdürdüğü sezon öncesi kampı tüm hızı ile devam ediyor. Önceki günü çift antrenmanla geçen yeşil siyahlıların kadrosunda 2...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.