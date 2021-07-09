Manisa, Orgill’le prensipte anlaştı

Geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup’tan şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü önemli bir futbolcuyu renklerine katma üzere. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Dever Orgill, Manisa FK ile prensip anlaşmasına vardı. Orgill, 2020-2021 sezonunda çıktığı 36 maçta 1 gol attı. Jamaikalı oyuncunun kırmızı beyazlılarla sözleşmesini feshetmesi ve Manisa FK ile sözleşme imzalaması bekleniyor.