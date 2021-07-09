Geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup’tan şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü önemli bir futbolcuyu renklerine katma üzere. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Dever Orgill, Manisa FK ile prensip anlaşmasına vardı. Orgill, 2020-2021 sezonunda çıktığı 36 maçta 1 gol attı. Jamaikalı oyuncunun kırmızı beyazlılarla sözleşmesini feshetmesi ve Manisa FK ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
09 Tem 2021 - 17:49- Spor Güncelleme: 09 Tem 2021 - 17:51
Manisa, Orgill’le prensipte anlaştı
Geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup’tan şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü önemli bir futbolcuy...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.