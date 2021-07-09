Kocaelispor taraftarının merakla bekledi kombine kart fiyatları ilgili ilk açıklamayı Başkan Engin Koyun yaptı. Koyun, “Yeni sezon öncesi sıkça sorulan kombine kart fiyatları ilgili yönetici arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Kartlarımız en düşük 250, en yüksek 3.000 bin liradan satışa sunulacak. Bir sonraki toplantımızdan sonra net açıklamamızı sizlerle paylaşacağız” dedi. İmza töreni sonrasında Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu üyesi Ekrem Can ile birlikte passolig ve ürün satışı ile ilgili yer keşfi İzmit merkezde keşif yaptı.
09 Tem 2021 - 17:50- Spor Güncelleme: 09 Tem 2021 - 17:51
Kombine 250-3 bin TL. arası düşünülüyor
Kocaelispor taraftarının merakla bekledi kombine kart fiyatları ilgili ilk açıklamayı Başkan Engin Koyun yaptı. Koyun, “Yeni sezon öncesi sıkça sorul...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.