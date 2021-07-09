09 Tem 2021 - 17:50- Spor G: 09 Tem 2021 - 17:51

Kombine 250-3 bin TL. arası düşünülüyor

Kocaelispor taraftarının merakla bekledi kombine kart fiyatları ilgili ilk açıklamayı Başkan Engin Koyun yaptı. Koyun, “Yeni sezon öncesi sıkça sorul...
Kombine 250-3 bin TL. arası düşünülüyor mask

Kocaelispor taraftarının merakla bekledi kombine kart fiyatları ilgili ilk açıklamayı Başkan Engin Koyun yaptı. Koyun, “Yeni sezon öncesi sıkça sorulan kombine kart fiyatları ilgili yönetici arkadaşlarımızla görüşüyoruz.  Kartlarımız en düşük 250, en yüksek 3.000 bin liradan satışa sunulacak. Bir sonraki toplantımızdan sonra net açıklamamızı sizlerle paylaşacağız” dedi. İmza töreni sonrasında Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu üyesi Ekrem Can ile birlikte passolig ve ürün satışı ile ilgili yer keşfi İzmit merkezde keşif yaptı. 
# Kocaelispor

09 Tem 2021 - 17:50 - Spor

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