09 Tem 2021 - 17:55- Gündem G: 09 Tem 2021 - 17:57

Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı  

Başiskele Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle belediye personelini bilinçlendirmeye, her türlü kazalara karşı farkındalık ve kazaları önleme eğitimleri vermeye de devam ediyor.  

Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı   mask

Belediye personelinin iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen ve bu konuda çok hassas olan Başiskele Belediyesi, olası yangınlara karşı müdahale konusunda personelini bilinçlendiriyor. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yangında Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı” eğitimlerine devam ediyor.

 

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda gerçekleşen eğitime 40 personel katıldı. Uzman eğitmen Emin Yalınyiğit tarafından verilen eğitimde “Yangın Nedir, Yangın Çıkış Nedenleri, Yangında Alınacak Önlemler, Yangın Esnasında Yapılması Gerekenler, Yangın Öncesi ve Sonrası Hareket Tarzları, Doğru Yangın İhbarı Verme Ve Yangınlara Müdahale” konularında belediye çalışanları bilgilendirildi.

 

İş yerinde ya da herhangi bir yerde çıkabilecek yangınlara karşı; müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı.

 

Açık alanda toplanan personele, çıkan yangına müdahale etme yöntemleri ve yangın tüpleriyle ilgili detaylı bilgi verilerek, her araçta ve her binada en az bir tane aktif halde olan ve süresi geçmemiş bir yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiği bilgisi verildi. Bilgilendirmenin ardından personele uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı.

# yardım, Yangın

09 Tem 2021 - 17:55 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

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