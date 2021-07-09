09 Tem 2021 - 17:58- Gündem G: 09 Tem 2021 - 18:01

Taşköprü Tesisleri’nin Temeli Atılıyor

Başkan Aygün’ün tarımsal kalkınma projesinde en önemli adım atılıyor. Bölgeyi tarım üssü yapacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin temel atma töreni 11 Temmuz Pazar günü saat 14:30’da gerçekleşecek

Taşköprü Tesisleri’nin Temeli Atılıyor mask

İlçeye değer katan projeleri bir bir hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerde başlattığı tarımsal kalkınma hamlesine de özel önem veriyor. İshakçılar merkezli Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ı kapsayan proje ile birlikte Derince’de tarımsal kalkınmanın en önemli adımı atılıyor. Bu proje ile birlikte hem bölgeyi cazibe merkezi galine getirecek hem de istihdama katkı sunacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin temel atma töreni 11 Temmuz Pazar günü saat 14:30’da gerçekleşecek.

ÜÇ ÖNEMLİ TESİS BİR ARADA OLACAK

Tesisin inşa edileceği Çavuşlu Mahallesi, İshakçılar Mevkii (İlçe Jandarma Komutanlığı) karşısındaki alanda yapılacak olan temel atma töreni protokol ve vatandaşları bir araya getirecek. Bölgeye kurulacak olan tesislerin süt pastörizasyon bölümünün 5 ton, yağ işleme bölümünün ise günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Yine bu projeyle birlikte Taşköprü Aspir Yağı önümüzdeki süreçte Derince Belediyesi’nin kendi kendi tesislerinde üretilecek. Ayrıca mısırlarını kurutmak için Adapazarı'na giden çiftçiler de yapılacak olan tesis sayesinde bu yükten kurtulmuş olacaklar.

# proje, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu mask
Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu
Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin Temeli atılacak   mask
Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin Temeli atılacak  
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Cumhur İttifakı Derince’de buluştu
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09 Tem 2021 - 17:58 Kocaeli/ Derince- Gündem

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