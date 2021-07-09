Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Gölcük’ün tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacak tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz: Açılışını önümüzdeki günlerde yapacağımız, Örcün Sultan Baba Türbesinin hemen aşağısındaki, aslına uygun olarak yeniden yaptığı tarihi hamamı tamamladık ve Hattat Ali Vasfî İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi olarak hizmete başladı. Bunun yanında; Örcün’de onarım ve restorasyonunu tamamladığımız Osmanlı dönemine ait olan kitabeli 5 tarihi çeşme de tamamlandı. Değirmendere Yukarı Mahalle’de bulunan, restorasyon projesi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan tarihi hamamın ihalesini de en kısa süre içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Son olarak; Halıdere’de bulunan, Osmanlı Dönemi tarihi hamamın mülkiyetini, 14 Nisan 2021 tarihinde şahıs mülkiyetinde iken Gölcük Belediyesi olarak devralmıştık. Şimdi de; Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na, 10.06.2021 tarih ve 11178 sayılı yaptığımız başvuru sonrasında, bugün (08.07.2021) alınan 313 sayılı kararla, tarihi hamam “1.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildi. Yakın zamanda; rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi çalışmasına başlayacak ve sonrasında da inşallah restore ederek ilçemiz turizmine kazandıracağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
09 Tem 2021 - 18:00- Gündem Güncelleme: 09 Tem 2021 - 18:02
Sezer tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkmaya devam ediyor
Halıdere’de bulunan Osmanlı Döneminden kalma tarihi hamam, Gölcük Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonrasında, 1.grup korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.