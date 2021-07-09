3 araç birbirine girdi, 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza, Gebze İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ferhat V. idaresindeki 41 YC 407 Seat marka otomobil, 1496/1 Sokak üzerinden Güney Yanyol Caddesi’ne çıkan İsmet O. idaresindeki 23 ACC 775 plakalı Ford marka tırı görüp yavaşladı. Bu sırada otomobilin arkasında seyreden Ahmet K. yönetimindeki 34 BVD 370 plakalı Renault marka panelvan minibüs, önündeki otomobilin yavaşladığını fark etmeyince önce otomobile, daha sonra da tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin içerisinde bulunan 11 yaşındaki T.E.E. isimli çocuk yaralandı. Kazanın ardından yol kısmen trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan 11 yaşındaki çocuk, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendi imkanlarıyla otomobillerin parçalarını yoldan çıkardı. Daha sonra araçların yoldan alınmasının ardından cadde yeniden tamamen trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.