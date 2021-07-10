Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyeleri ile koordinasyon toplantıları yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında Kurban Bayramı öncesinde ilçe belediye yetkilileri ile bilgi alışverişi amaçlı ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra karasinek popülasyonunun kontrolü açısından İlçe Belediyelerin alması gereken önlemlerin aktarımı yapıldı.

İLÇELERE BİLGİ AKTARIMI YAPILDI

Kurban Bayramı öncesinde hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgi aktarımı yapılan toplantılar kapsamında Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Gündoğdu, Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu İle Temizlik İşleri Müdürü Ayten Ketene, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak Ve Gölcük Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu İle Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü Serkan Aksöz makamlarında ziyaret edilerek, ilçe bazlı olarak hazırlanan dosyalar takdim edildi.

KARASİNEK POPÜLASYONUNUN KONTROLÜ İÇİN ÖNEMLER ALINACAK

Yapılan görüşmelerde vektör mücadelesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra karasinek popülasyonunun kontrolü için alınması gereken önlemler ele alındı. Bu kapsamda başta kalıcı – sabit kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesi ve kontrolü, kurban satışı yapılan alanların yer seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, Kurban Bayramı öncesinde gübrelerin biriktirileceği gübre çukurlarının oluşturulması ve tarafımızca yapılan düzenli ilaçlama çalışmalarına ilaveten kireçleme çalışmalarının yapılması, gübre şıralarının ve gübrelerin yayılımının engellenmesi gibi çok önemli hususlarda mutabakat sağlandı.