İzmit Belediyespor’da Yusuf Erenkaya yeniden başkan!

İzmit Belediyespor Kulübü’nün 20. olağan genel kurulunda mevcut başkan Yusuf Erenkaya güven tazeledi

PROTOKOL AKINI

İzmit Belediyespor Kulübü 20. Olağan Genel Kurulu, Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kongreyeİzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Nurettin Bulut ve Emir Şah Torun, CHP Kocaeli Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaelispor Kulübü Eski Başkanı Muammer Çelik, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İzmit Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Kocaelispor Kulübü Yöneticisi Ömür Öztürk, Kocaeli Kent Konseyi Eski Başkanı Gültekin Görüm, İZGİAD Başkanı Eray Bodur, CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, taban birlikleri sorumluları, davetliler ve İzmit Belediyespor Kulübü üyeleri katıldı.

ERENKAYA, RAKİPSİZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Genel kurulda divan başkanlığını İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol yaparken, katipler ise Hüseyin Mutlu ile Sabri Yıldız oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda faaliyet, mali ve denetim kurulu raporları okundu, raporlar oy birliği ile tek tek ibra edildi. Tek adaylı kongrede mevcut başkan Yusuf Erenkaya yeniden başkan seçildi. Yeni dönem faaliyet raporunda İzmit Belediyespor’un mevcut branşlarına bisiklet, tenis, tekvando ve kürek branşlarının da eklenmesiyle birlikte bu sayı 14’e yükseltildi.

HÜRRİYET: ALTYAPI, ALTYAPI, ALTYAPI

Yönetim kurulu seçiminin ardından Başkan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak başta altyapı olmak üzere sporun her dalını önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden beri her zaman söylediğim şey ‘altyapı, altyapı, altyapı’. Altyapıyı güçlendirmek ve branşlarımızı çoğaltmak ‘Spor Kenti İzmit’ vizyonumuzun önemli bir parçası. Başkan yardımcılarımız, spor müdürümüz ve İzmit Belediyespor Kulübü’müz hep bu amaç için hareket etti. Yusuf Erenkaya ve yönetimine yeni dönemlerinde başarılar diliyorum. İnşallah çok daha spor dolu zamanlarda, dayanışma içerisinde spor adına çocuklarımızla birlikte büyük başarılar edeceğiz” dedi.

ERENKAYA’DAN TEŞEKKÜR

Yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Yusuf Erenkaya konuşmasında “Bizi destekleyen, bize güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Kentimizdeki sporcu potansiyelini bilerek alt yapıya çok önem verdik. İstikrarlı bir mali tablo oluşturmak için emek harcadık. 2 yıllık süreçte hem sportif, hem idari, hem de mali olarak güzel bir tablo oluşturduk. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla büyük işler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Gün soyunda Cephanelik Stadı önünde toplu halde fotoğraf verildi.

İZMİT BELEDİYESPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

ONURSAL BAŞKAN

Fatma Kaplan Hürriyet

YÖNETİM KURULU -ASİL-

Yusuf Erenkaya – Başkan-

Rakıf Yel

Habibe Demiroğlu Aksoy

Bergün Meriç

Gökhan Tanrıverdi

Lale Saydemir

Cihan Işıklı

Hayati Temügen

Altınay Çınar

YÖNETİM KURULU -YEDEK -

Elman Demir

Fikriye Fındık

Turgay Köse

Bülent Aygün

Salim Yaşar

Bayram Güreşen

Seyhan Uzuner

Yiğit Kıvanç Karabay

Faysal Oğuz

DENETİM KURULU – ASİL-

Mehmet Şevket Verit

Mehmet Melih Ademoğlu

Yusuf Kuzu

DENETİM KURULU –YEDEK-

Ahmet Sığur

Metin Boz

İhsan Kızıltan

ONUR KURULU

Nurettin Bulut

Sibel Solakoğlu

Ünal Özmural

Dilek Yalçın

Cem Güler

Seyhan Özcan

Emirşah Torun

Ozan Aksu

Hakan Yalçın

Cem Şakoğlu

Mithat Ağa