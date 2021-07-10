Gazeteciler fileleri havalandırdı!

İlimizin emekçi gazetecileri halı sahada hünerlerini sergiledi.

HAFTADA BİR

İlimizin görsel ve yazılı medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin maçında dostluk öne çıkarken atılan şık goller gözlerin pasını sildi, usta objektif Faruk Kıyakise yakaladığı görüntülerle günü ölümsüzleştirdi. Doğu Kışlar Çim Halı Tesisleri’ndeki mücadelede ter atan basın mensupları haftada bir kez halı saha maçı yapmaya devam edecek.

ORHAN İMAMOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan gazetecilerden Orhan İmamoğlu şu şekilde konuştu: Başta bize bu fırsatı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Kocaeli Gazetecileri Cemiyeti Başkanı’mız Cemal Kaplan’a, Doğu Kışla Tesisleri’nin işletmeciliğini başarı ile yapan Öncü Spor Kulübü’ne, İbrahim Yılmaz Bey’e ve kulübün antrenörlerine çok teşekkür ediyorum.

MAKSAT SPOR

Emek yoğun bir sektörde çalışıyoruz. Malum, pandemi sürecinde spordan çok uzak kaldık. Biz arazide olsak da stresli bir süreç geçirdik. Yasakların gevşetilmesi ve halı sahaların açılması ile gazeteci arkadaşlarımız maçlara başladı. Maksat spor yapmak ve ter atmak. Tabii ki ilk maçlarda hepimiz zorlandık. Zamanla kendimize geleceğimizi düşünüyorum.