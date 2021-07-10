Arapçeşme Mahallesinde bir otomobilin çarptığı kedinin hareketsiz yattığını gören Ömer Faruk Duman, durumu bir veterinere bildirdi. Kedinin iç kanama geçirdiği bildiren veterinerden aldığı bilgiyle bir eczaneden ilaç alan Duman, tarif edilen şekilde kediye iğneyi yaptı. Daha sonra hareket etmeye başlayan sahipsiz kedi, belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü. Duman, kediyi yol kenarında gördüğünü belirterek, veterinerden aldığı bilgiyle bir ilacın kediye iğneyle enjekte edilmesi gerektiğini öğrendiğini anlattı. Kendi imkanlarıyla bir eczaneden ilacı aldığını söyleyen Duman, iğneyi veterinerin tarif ettiği şekilde kendisinin kediye vurduğunu sözlerine ekledi.
10 Tem 2021 - 09:35- Gündem Güncelleme: 10 Tem 2021 - 09:37
Kocaeli'de otomobilin çarptığı kediye hayvansever gençten şefkat eli
Gebze'de otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, hayvansever gencin veteriner tarifiyle vurduğu iğneyle hayata tutundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.