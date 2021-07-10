10 Tem 2021 - 09:35- Gündem G: 10 Tem 2021 - 09:37

Kocaeli'de otomobilin çarptığı kediye hayvansever gençten şefkat eli

Gebze'de otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, hayvansever gencin veteriner tarifiyle vurduğu iğneyle hayata tutundu.
Kocaeli'de otomobilin çarptığı kediye hayvansever gençten şefkat eli mask

Arapçeşme Mahallesinde bir otomobilin çarptığı kedinin hareketsiz yattığını gören Ömer Faruk Duman, durumu bir veterinere bildirdi. Kedinin iç kanama geçirdiği bildiren veterinerden aldığı bilgiyle bir eczaneden ilaç alan Duman, tarif edilen şekilde kediye iğneyi yaptı. Daha sonra hareket etmeye başlayan sahipsiz kedi, belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü. Duman, kediyi yol kenarında gördüğünü belirterek, veterinerden aldığı bilgiyle bir ilacın kediye iğneyle enjekte edilmesi gerektiğini öğrendiğini anlattı. Kendi imkanlarıyla bir eczaneden ilacı aldığını söyleyen Duman, iğneyi veterinerin tarif ettiği şekilde kendisinin kediye vurduğunu sözlerine ekledi.

10 Tem 2021 - 09:35 - Gündem

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