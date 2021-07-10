Korkmaz, Kent Bayramlaşması’na herkesi davet etti

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kurban Bayramı’nın 2.günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 14.00’te gerçekleşecek Geleneksel Kent Bayramlaşması için davetlere başladı. Korkmaz, yaklaşık 1,5 yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşecek bayramlaşmanın şehre de yeni bir enerji katacağına inandığını belirtti.

2.GÜNÜ KONGRE MERKEZİ’NDE

Kocaeli Kent Konseyi Geleneksel Kent Bayramlaşmaları Pandemi nedeniyle son 3 bayramda yüz yüze yapılamıyordu. 1 Temmuz’da kısıtlamaların tamamen kaldırılması üzerine Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, üç bayramdır devam eden hasterin bu Kurban Bayramı’nda sona ereceğini duyurdu. Başkan Korkmaz döneminde ilk kez yüz yüze gerçekleşecek Kent Bayramlaşması için yeni bir yer belirlendi. Son bayramlaşma töreni Antikkapı Restoran’da olmuştu. Pandemi dönüşü, Korkmaz’lı ilk bayramlaşma ise ilk kez Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kurban Bayramı’nın 2.günü (21 Temmuz Çarşamba) saat 14.00’de gerçekleşecek. Başkan Korkmaz ve Genel Sekreter Sedat Köse, ilklerin yaşanacağı Kent Bayramlaşması için davetlere başladı. İlk davetiyeler siyasi parti il başkanlarına elden teslim edildi.

ŞEHRİMİZE YENİ BİR ENERJİ KATACAK

Başkan Korkmaz, Pandemi dönemi ilk kez yüz yüze gerçekleşecek Kent Bayramlaşmasının şehre de yeni bir enerji katacağına inandığını belirterek, herkesi bu bayramlaşmaya davet etti: “Bayram neşe ve sevinç demektir. Bayramların, dinî duyguların, inancın pekişmesi, taze ve canlı tutulmasının yanında, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük önemi vardır. Dargınların barışmasını, dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik eder. Dilerim bu bayramdan itibaren birçok yönden ihtiyacımız olan bayramlarımızı alıştığımız gibi kutlamaya, bu manevi atmosferi doya doya yaşamaya yeniden başlarız. Bu yeni başlangıçta herkesin olmasını istiyoruz. Bu nedenle bütün hemşehrilerimizi Geleneksel Kent Bayramlaşmamıza şimdiden davet ediyoruz. Her birinin katılımından ayrı ayrı onur duyacağız” dedi.