AKP'li başkan istifa etti

AKP Körfez Kadın Kolları Başkanı Mine İzmir Demirkıyık görevinden istifa etti. İstifasını sosyal medyadan duyuran Demirkıyık, “Bir süredir büyük bir özveriyle yürüttüğüm AK Parti Körfez Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevimi almış olduğum karar doğrultusunda sonlandırmış bulunmaktayım. Birlikte yürüdüğüm kardeşlerime selamlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Nerede olursak olalım bu davanın onurlu bir neferi olmaktan asla geri durmayacağım. Liderimizin önderliğinde sadece ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğim. İnancım odur ki bu kutlu hareket, menfaatsiz dava insanlarının omuzlarında yükselmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.