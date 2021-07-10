10 Tem 2021 - 09:59- Gündem G: 10 Tem 2021 - 10:01

İzmit Belediyesi, Yeşilova’da parkeleri yeniliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ve Gülşah Sokak’ta deforme olan kaldırımları parke döşeyerek yeniliyor
İzmit Belediyesi, Yeşilova’da parkeleri yeniliyor mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ile Gülşah Sokak’ta zaman içinde deforme olan yol ve kaldırımlarda parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına titizlikle çalışan ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlayacak. 

PEMBE SOKAK VE GÜLŞAH SOKAK YENİLENİYOR

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ve Gülşah Sokak’ta toplamda 216 metrekare parke döşeyerek kaldırımları yeniledi. Ayrıca ekipler, 90 metre uzunluğundaki Gülşah Sokak’ta 540 metre kare parke döşeyerek yolları pırıl pırıl bir hale getirdi.  
# Sokak, İzmit belediyesi

10 Tem 2021 - 09:59 - Gündem

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