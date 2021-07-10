İzmit Belediyesi, Yeşilova’da parkeleri yeniliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ile Gülşah Sokak’ta zaman içinde deforme olan yol ve kaldırımlarda parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına titizlikle çalışan ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlayacak.
PEMBE SOKAK VE GÜLŞAH SOKAK YENİLENİYOR
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ve Gülşah Sokak’ta toplamda 216 metrekare parke döşeyerek kaldırımları yeniledi. Ayrıca ekipler, 90 metre uzunluğundaki Gülşah Sokak’ta 540 metre kare parke döşeyerek yolları pırıl pırıl bir hale getirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.