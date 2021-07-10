Belediye Derincespor 23 Temmuz’da toplanıyor

Üçüncü Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da yeni sezon hazırlıkları 23 Temmuz’da başlayacak. Derince Poligon Tesisleri’nde kampa girecek olan takım 9 Ağustos’a kadar Derince’de kalacak ve ikinci etap kampı için Bolu Vonresort’a gidecek. Derince ekibi ilk etapta iki, Bolu’da da 3 hazırlık maçı yapacak.

4 FUTBOLCU TAMAM

Teknik Direktör Fatih Uygun nezdinde ilk etap çalışmalarını Derince Stadı’nda yapacak olan sarı lacivertlilerde iç transferde sona gelindi. Dış transfer çalışmalarına devam eden Belediye Derincespor, bek, sol stoper, ön libero ve sol kanat bölgesinde düşündüğü isimleri renklerine bağladığı öğrenildi. Kulüp, kaleci, stoper, 8 numara pozisyonlarına da takviye yapabilir.

HAFTA İÇİNDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan Sportif Direktör Mustafa Polat, Kulüp Müdürü Osman Cömert ve transfer komitesinin BAL finallerini takip edeceği öğrenildi. 1. Lig’den de oyuncular bakan, Kocaelispor’un 1 ya da 2 futbolcusunu kiralama yolu ile kadrosuna katmayı hedefleyen Belediye Derincespor’un anlaştığı futbolcuları kamuoyuna duyurması bekleniyor.