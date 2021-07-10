Belediye Derincespor 23 Temmuz’da toplanıyor

Üçüncü Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da yeni sezon hazırlıkları 23 Temmuz’da başlayacak. Derince Poligon Tesisleri’nde kampa girecek olan takım 9 Ağustos’a kadar Derince’de kalacak ve ikinci etap kampı için Bolu Vonresort’a gidecek. Derince ekibi ilk etapta iki, Bolu’da da 3 hazırlık maçı yapacak.
4 FUTBOLCU TAMAM
Teknik Direktör Fatih Uygun nezdinde ilk etap çalışmalarını Derince Stadı’nda yapacak olan sarı lacivertlilerde iç transferde sona gelindi. Dış transfer çalışmalarına devam eden Belediye Derincespor, bek, sol stoper, ön libero ve sol kanat bölgesinde düşündüğü isimleri renklerine bağladığı öğrenildi. Kulüp, kaleci, stoper, 8 numara pozisyonlarına da takviye yapabilir.
HAFTA İÇİNDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Öte yandan Sportif Direktör Mustafa Polat, Kulüp Müdürü Osman Cömert ve transfer komitesinin BAL finallerini takip edeceği öğrenildi. 1. Lig’den de oyuncular bakan, Kocaelispor’un 1 ya da 2 futbolcusunu kiralama yolu ile kadrosuna katmayı hedefleyen Belediye Derincespor’un anlaştığı futbolcuları kamuoyuna duyurması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.