10 Tem 2021 - 10:10- Gündem G: 10 Tem 2021 - 10:11

Haziran’da 944 öğrenciye daha Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi

Çevre bilincini aşılamak için çalışmalar yürüten Büyükşehir, Haziran ayında 944 öğrenci ve eğiticiye bilgilendirme eğitimi yaptı
Haziran’da 944 öğrenciye daha Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre konusundaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Covid19 tedbirleri dikkate alınarak yapılan eğitimlerde yaşanabilir bir dünya oluşturmanın bilinci genç nesillere aşılanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler hem online hem de yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Haziran ayında 944 öğrenciye ve eğiticiye çevre konusunda eğitim verildi.

SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Gelecek nesillere temiz bir Türkiye bırakmak amacıyla düzenlenen eğitimler Anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine yönelik yapıldı. Öğrencilere atık çeşitleri (kağıt, plastik, cam, metal, organik, bitkisel atık yağ, pil, elektronik atık vs.) ve bu atıkların kaynakları ile oluşumunun önlenmesi, ayrıca atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasına dair Sıfır Atık eğitimi verildi. Haziran ayı boyunca süren eğitimlerde 944 öğrenciye eğitici ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

BEZ SIRT ÇANTALARI VERİLDİ

Eğitimlerin ardından plastik poşet kullanımının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla öğrencilere bez sırt çantaları dağıtıldı. Çantalarda çevre farkındalığı kazandıracak kitap, eğlenerek öğrenme yaklaşımı doğrultusunda daha yeşil bir dünya için tohumlu kalem, broşür ve kitap ayracı yer aldı.

250 EĞİTİMCİYE ONLİNE EĞİTİM

Diğer yandan yüz yüze eğitimlerin yanında online sunumlarla eğitimcilere çevre bilinci aşılandı. Eğiticilere israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını, kamu binalarında sıfır atık belge alma sürecine ilişkin online eğitim verildi. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Kocaeli Kent Konseyi Meclis Çalışma Gruplarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik öğrencilerine ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı tüm Bilgievleri ve Akademi Liselerdeki eğitimciler sunuma katıldı.
# eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 Tem 2021 - 10:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.269.774 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Haziran’da 944 öğrenciye daha Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi mask
Haziran’da 944 öğrenciye daha Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi
Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyeleri ile koordinasyon toplantıları yapıldı mask
Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyeleri ile koordinasyon toplantıları yapıldı
Veriler açıklandı! Vakalar tekrar arttı mask
Veriler açıklandı! Vakalar tekrar arttı
Sezer tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkmaya devam ediyor mask
Sezer tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkmaya devam ediyor
Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı   mask
Başiskele Belediyesi Personeline Yangın Tatbikatı  
Müteahhitlerden İKK’ya ziyaret mask
Müteahhitlerden İKK’ya ziyaret
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL